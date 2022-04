"Mi familia no tenía idea": Britney Spears publica misterioso video y lo borra minutos después | FOTOS

Después de haber sido controlada por años sobre sus decisiones, Britney Spears logró conseguir su propia tutela, pero a algunos de sus seguidores les ha preocupado la forma en que maneja sus redes sociales, especialmente Instagram.

Este miércoles, la cantante publicó un misterioso video en el que se le ve modelando algunos vestidos de primavera, asimismo, acompañó la publicación con un largo y contundente mensaje para su familia.

La cantante compartió un largo mensaje sobre haber obtenido su propia tutela. | FOTO:

Instagram @britneyspears

"Mi familia no tenía idea, no dejándome ir al spa, manejar mi propio auto, salir por mi puerta principal, estaba mal y definitivamente no tenían idea que estaba completamente mal mantener a una mujer en una silla alrededor de 10 horas al día!!!" escribió la intérprete de "Crazy", momentos después eliminó la publicación.

Escribió este texto luego de darse cuenta de que quitarle todas las libertades que le dan confianza a una mujer "no sólo está mal, sino que es inmoral" así lo definió Spears.

Britney modeló algunos vestidos en la publicación que borró. | FOTO: Instagram @britneyspears

Aunque los seguidores entendieron el mensaje de libertad que intentó transmitir la intérprete de "Toxic", la forma en que lo escribió llamó la atención de sus fans, pues fue bastante directa al usar varios emojis del dedo de en medio acompañado de frases como: "Desde que tuve que entender que eran "inocentes" y no lo sabía... bueno tengo un mensaje de mí para ustedes..."

"Psss... familia y amigos ... es REVELADOR la psicología del año pasado de haber podido conducir sola !!! ya no me siento como una vieja e indefensa señorita!!!"

Britney habló de su libertad y su sentir sobre lo que ha vivido últimamente. | FOTO: Instagram @britneyspears

La famosa aprovechó para agradecer por lo que tanto luchó: su libertad, vida y confianza en sí misma, también reconoció la ayuda que sintió con Dios, pues aseguró que gracias a él, pudo despertar y recordar su valor.

"A pesar de que fue 100 por ciento una amenaza en ese entonces porque fui manipulada al creer que no era valorada" y concluyó con un extraño mensaje: "Entonces, ahora que sé y creo, todos estamos entendiendo UN POCO MEJOR... ¿adivinen qué? Tengo un pequeño mensaje para ustedes... ¿conocen este número? ¿NO LO SABEMOS?"

Aunque el mensaje fue confuso, la cantante externó lo que sentía, al menos por algunos minutos. | FOTO: Instagram @britneyspears

A pesar de que algunos usuarios aseguran que sus publicaciones son perturbadoras, hay quienes aseguran que se muestra real, sin filtros y que es un gran paso la intérprete de "Stronger".

