Britney Spears sorprende con mini vestido amarillo | FOTO

La primavera ya llegó a la vida de muchas famosas, quienes no dejan de sorprender a sus fans con sus looks de impacto, pero si algo podemos afirmar es que nadie causa el mismo furor que en redes sociales que Britney Spears, quien siempre logra dejar a todo el mundo boquiabierto.

Y es que la cantante ha dado mucho de qué hablar, sobre todo después de que se mostró al natural desde la playa con una atrevida sesión de fotos con la que puso en jaque las normas de Instagram que no permiten publicaciones con desnudos. Y ahora, la princesa del pop hizo su gran regreso con el que dejó en claro que es una amante de la moda.

Pues la famosa de 40 años compartió nuevas fotos en la que luce un precioso mini vestido amarillo con el que se adelantó a la primavera y con el que luce fantástica, ya que la prenda se ajusta a la perfección a su silueta. Sin embargo, volvió a alertar a sus fans, quienes aseguran que se podría tratar de una nueva pedida de ayuda, ya que este color es "el código de emergencia"; a pesar de ello, Britney luce una enorme sonrisa.

Britney Spears deslumbra con su look

"Me vestido amarillo", escribió la intérprete de "Toxic" para acompañar al menos ocho fotos en las que posó como toda una modelo con la prenda asimétrica y de una sola manga.

Con enormes sonrisas Britney Spears presumió una mini cintura que se asoma discretamente con una abertura lateral del ajustado vestido; mientras que la falda destaca por una caída asimétrica con un moño a la altura de la cadera.

Para su look final, la cantante agregó como accesorios un par de pulseras y un collar con una piedra; por otro lado, en su peinado destaca un chongo alto con unos cuantos mechones de cabello que dan esa imagen perfecta de un look desenfadado. Ante la impactante publicación, sus fans no dejaron pasar la oportunidad para recordarle que luce más preciosa que nunca.

