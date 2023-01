Esposo de Britney Spears rompe el silencio tras supuesto “colapso mental” de la cantante

Aunque la tutela legal con la que Britney Spears estuvo bajo el control de su padre llegó a su fin, la cantante ha preocupado a sus fans por su salud mental debido a la actitud que muestra en redes sociales calificada por algunos como "extraña". Polémica a la que se suma la escena que protagonizó en un restaurante por un supuesto "colapso mental", algo por lo que su esposo no dudó en salir a defenderla.

En días pasados la intérprete de "Toxic" acudió al restaurante JOEY en Woodland Hills, California, acompañada de su esposo, Sam Asghari, y aunque todo parecía ir muy bien el acoso de otros comensales y la insistencia por filmarla provocaron que sufriera un ataque de nervios en el que, según algunos de los presentes, se portó como una "maniaca" y comenzó a gritar "cosas sin sentido" que parecían estar en otro idioma.

El medio lo calificó como un "colapso mental" y lo compararon con el que sufrió en 2007, por el que fue llevada a un centro de rehabilitación; además, indicaron que debido a la "escena" que hizo su esposo habría salido molesto del lugar y por ello en el clip no se le puede ver junto a ella en la mesa. En medio del escándalo, la cantante salió del establecimiento acompañada de su guardaespaldas, aunque minutos después regresó para pagar la cuenta.

"No crean lo que leen en línea amigos", es el mensaje que compartió el entrenador físico a través de su cuenta de Instagram en medio de la controversia que generó el video de Britney Spears, con lo que defiende a su esposa y deja ver que no todo es lo que parece. Un mesero declaró a Page Six que la también compositora se molestó debido a que uno de los presentes intentó grabarla sin su consentimiento.

Preocupa salud mental de Britney Spears

Videos bailando, fotografías completamente desnuda o mensajes donde estalla contra su familia forman parte de lo que comparte la "princesa del pop" en su cuenta de Instagram, algo que ha despertado dudas entre sus fans sobre la salud de la cantante ya que aseguran podría tratarse de contenido creado para ocultar algo más grave.

Entre los más reciente destacan los mensajes que la cantante le habría dedicado a su hermana, sus hijos y su madre, pues son totalmente distintos al discurso que mantiene en otros donde les expresa su molestia por no haberla apoyado cuando más lo necesitaba. En éstos últimos externa su cariño y asegura desear una reconciliación.

¿Qué demonios está pasando en esta cuenta?”, “¿Quién está administrando esta cuenta?”, “Llamen a la policía”, “Definitivamente no es ella”, “Britney ha sido tomada de nuevo” y “Sí, necesito a Britney sosteniendo una copia del periódico de hoy”, son algunos de los comentarios con los que sus seguidores expresan preocupación y piden pruebas de que ella está bien.

Britney Spears junto a su esposo, Sam Asghari. Foto: IG @samasghari

