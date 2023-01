TXT estrena "Sugar Rush Ride" y logra vender más de 2 millones con "TEMPATION", su nuevo álbum

Tomorrow X Together está de regreso con "TEMPTATION: The name chapter", su nuevo EP. La banda surcoreana realizó su comeback la noche de este jueves 26 de enero. Considerados como los líderes de la cuarta generación del K-Pop, la boyband realizó un show case en exclusiva para promocionar su comeback.

De manera online, varios medios a nivel mundial se dieron cita para conocer todos los detalles de su nuevo mini álbum, el cuál rompió su propio récord de ventas. TXT logró vender más de millones de copias, marca que supera sus anteriores trabajos tan solo en el primer día.

Los cinco integrantes se dieron cita para tomarse algunas fotos y cada uno compartió la experiencia detrás del proceso del álbum. Tomorrow X Together describió el concepto de "TEMPATION" como el paso de la adolescencia a la adultez, donde las tentaciones son como un dulce para un niño.

Cortesía: BIGHIT MUSIC

TXT rompe su propio récord con "TEMPTATION: The Name Chapter"

En exclusiva, presenciamos el show case de Tomorrow X Together, el grupo presentó por primera vez "Sugar Rush Ride" ante los medios, dejando en claro porque su propuesta musical y coreografías son tan populares. La canción pop retrata la tentación de un niño ante un demonio.

Durante la conferencia de prensa, TXT reveló detalles detrás de "TEMPTATION":

Hay un chico que cae en tentación, tuve que interpretar su voz durante la canción...

Cortesía: BIGHIT MUSIC

Taehyun se encargó de la interpretación vocal de la historia, por lo que explicó que fue un reto cantar y "actuar" al mismo tiempo. Su compañero Beomgyu añadió que es parte de probar cosas nuevas. TXT también rompió un nuevo récord con los más de 2 millones de copias vendidas:

Me sorprendió escuchar que los pedidos de este álbum superaron los 2 millones

Fue lo que confesó el menor de la boyband, Hueningkai, pero admitió que se sintió como recibir mucho amor y espera que sus fans escuchen buena música. Taehyung agregó que aunque el proceso de TEMPTATION llevó tiempo, se esforzaron en trabajar para este nuevo comeback.

Cortesía: BIGHIT MUSIC

TXT retrata sus experiencias en TEMPTATION

Sobrre las canciones del álbum, los integrantes participaron como letristas de algunas canciones. Al respecto, Beomgyu explicó que "hay veces en que nos sentimos retorcidos. Escribí para recordar un momento oscuro de mi vida". También dijo que plasmó la forma en que se ha sentido cuando pospone las cosas y odiar la rutina, pues hay veces que solo quiere vivir el presente.