MOMOLAND anuncia su retiro de MLD Entertainment, ¿la girl band hará disband?

¡MOMOLAND al borde del disband! El grupo de chicas podría separarse tres varios años de carrera. Tras finalizar su contracto con la agencia MLD Entertainment, los fans recibieron las malas noticias de que no continuarán en la empresa y el futuro de las idols es incierto por ahora.

La girl band debutó en 2016 con "Welcome to momoland", su fandom es conocido como Merry Go y anteriormente eran 9 chicas. A lo largo de su carrera se hicieron populares por canciones como "BBom Bbom", Baam y "Thumbs Up". En 2019 y 2020, las integrantes Taeha, Yeonwoo y Daisy se salieron del grupo, quedando solo 6 de ellas.

Uno de sus trabajos más recientes fue con Nati Natasha, su primera canción latina con "Yummy Yummy Love", pero parece que la llamada maldición del K-Pop se hizo presente, pues tras siete años el contracto de MOMOLAND llegó a su fin y decidieron abandonar su agencia.

¿Qué pasará con Momoland y las integrantes de la girl band?

El último comeback de MOMOLAND fue con "Ready Or Not" a finales de 2020 y una de sus últimas presentaciones fue en el KAMP Festival en 2022. Tras siete años, el grupo decidió salirse de MLD Entertainment, la agencia que las debutó. A través de un comunicado se confirmó que no renovaron contrato.

Hyebin, Jane, Nayun, JooE, Ahin y Nancy no volvieron a firmar con su empresa de mutuo acuerdo y respetando los deseos de las integrantes. En redes sociales varias fans reaccionaron a la noticia, sin saber si continuarán como grupo o si van a separarse de manera definitiva.

También hay posibilidades de que las integrantes hagan su carrera en solitario con alguna otra empresa que las firme, promocionar como grupo de manera independiente o volver a debutar en algún otro proyecto.

