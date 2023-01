Tras ser despedido de VLA, William Valdés se va de México y anuncia sus nuevos proyectos

A finales de 2022, el programa "Venga La Alegría" dejó en completo shock a toda la industria de la farándula después de anunciar la salida del querido conductor, William Valdés, considerado por muchos como uno de los más importantes dentro del elenco.

En plena transmisión en vivo, el elenco del matutino de TV Azteca le dio una emotiva despedida al joven conductor, quien no pudo contener las lágrimas y rompió el llanto. Un poco más tranquilo, William Valdés agradeció el apoyo que le brindaron los televidentes y sus compañeros durante todo ese tiempo.

Después de varios meses en completo silencio, el famoso nacido en La Habana, Cuba, compartió una transmisión en vivo en la que habló sobre los planes que tiene durante este 2023, los cuales estarían lejos de cualquier televisora en nuestro país.

Por medio de su cuenta en Facebook, el exconductor del "programa Hoy" y de "Venga La Alegría" subió una transmisión en la que confesó que se irá de México para emprender nuevos proyectos en la ciudad de Miami en Florida en Estados Unidos. Confesó que en aquel país vive su familia y esa es una de las principales razones de su decisión.

Frente a las cámaras, William Valdés dijo que después de cuatro años se irá de México. Recordó que pasó momentos increíbles y agradeció todas las oportunidades que le dieron en las dos televisoras más importantes del país.

Por otra parte, el exconductor de "Venga La Alegría" confesó que le hubiera gustado estar más tiempo en México, pero desafortunadamente se presentaron varios obstáculos que se le impidieron. Finalmente reiteró que continuará buscando nuevas oportunidad en la industria del entretenimiento.

“Me hubiera encantado muchísimo yo creo que seguir creciendo más acá en la industria del entretenimiento no se me dio creo que la vida viene con obstáculos y bueno a mí me pusieron muchísimos obstáculos aquí en México", sentenció.