Paola Rojas se sincera y dice que le ha costado su salida de "Al Aire": "Ha sido complicado"

Durante los primeros días de este 2023, la guapa conductora, Paola Rojas protagonizó uno de los momentos más emotivos en televisión después de confirmar su salida como titular del noticiero "Al Aire", uno de los más importantes de la televisora de San Ángel.

En plena transmisión en vivo, la presentadora de 46 años hizo oficial su salida del programa de noticias para comenzar una nueva faceta en su vida. A partir de eso momento, Paola Rojas se ha mantenido activa compartiendo videos informativos en sus distintas redes sociales.

Ahora, la figura del programa "Netas Divinas" rompió el silencio para hablar sobre la manera en la que ha afrontado su salida de "Al Aire". Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie y aquí te presentamos todo lo que dijo en la reciente transmisión.

Frente a las cámaras de televisión, la también colaboradora del reality show "¿Quién es la máscara?" confesó que su salida del noticiero le costó demasiado ya que en ese trabajo depositaba bastante parte de su confianza. Además reconoció que trabajar en Televisa le ayudó a "contener" una de las etapas más difíciles de su vida.

"Me di cuenta que mucha de mi seguridad la depositaba ahí. Ese programa me dio contención en una etapa muy difícil de mi vida, fue lo que me dio el caminito. No me había dado cuenta. Soltarlo ha sido mucho más complicado de lo que pensé", confesó.