Karely Ruiz sube la temperatura envuelta en peluche amarillo y casi muestra de más

Karely Ruiz no para de consentir a sus millones de seguidores en las redes sociales, y esta vez tocó el turno de conquistar con su look a sus admiradores en Facebook, plataforma en la que subió la temperatura con un par de fotos en las que se le ve envuelta en un abrigo de peluche amarillo con el que sólo tapo una parte de su cuerpo y casi muestra de más, confirmando que no teme a la censura.

Actualmente la popular modelo de OnlyFans se encuentra en Madrid, España, ciudad que ya ha enamorado con su belleza y estilo arriesgado para vestir, pues ha paseado por las calles presumiendo su curvilínea y voluptuosa silueta en atrevidos conjuntos, como el de minifalda y top en color lavanda que combinó con un gracioso sombrero que la hizo generar miles de "likes" y comentarios con bellas frases.

Karely Ruiz se luce en abrigo de peluche

La también influencer, de 22 años, compartió en la plataforma de Meta un par de fotos en las que se le ve sentada a la orilla de la cama de su habitación de hotel, vistiendo solamente un abrigo largo de peluche amarillo, con el que hizo el contraste perfecto para resaltar su melena pelirroja, pues recordemos que hace unas semanas cambio de look y como muchas famosas se rindió ante el cabello rojo.

Karely casi muestra de más en su fotografía. Foto: FB @karelyruiz001

"Y si somos novios ?", fue la frases con las que Karely acompañó las postales en Facebook, red social en la que suma 3.7 millones de seguidores, una cifra que va en aumento y que la ha posicionado como una de las famosas más queridas y populares en las plataformas digitales, sobre todo cuando se luce con los más sensuales y arriesgados atuendos, como sus conjuntos de lencería, pequeños bikinis y ajustados vestidos.

Ruiz, que se ha colocado como una de las regiomontanas más sensuales, robó miles de miradas entre sus fanáticos con las imágenes que compartió y que han recibido más de 60 mil reacciones, entre "me gusta" y "me encanta", cautivando a sus seguidores al dejarse ver envuelta en el peluche de su prenda, pero casi muestra de más, ya que debió cuidar muy bien que la parte superior del abrigo no se moviera, pues no traía nada más cubriendo su busto.

La modelo de OnlyFans conquista con sus atuendos reveladores. Foto: FB @karelyruiz001

Karely, que recientemente se enfrentó a la polémica por un video filtrado de su cuenta de OnlyFans en la que se le ve muy cercana a otra chica, por lo que reaccionó comentando que le parecía injusto, hoy se confirma como una de las favoritas en las plataformas digitales, sobre todo cuando presume su voluptuosa silueta en coquetos, como lo hizo en el reciente posteo que también es la sensación en Facebook.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, cada día gana más éxito en las plataformas digitales, y como muestra sus más de 10 millones de seguidores en TikTok donde también ha logrado acumular millones de "me gusta", y los 7.8 millones en Instagram, esto gracias al éxito que tienes sus atrevidos looks y los videos en los que presume sus mejores pasos y movimientos.

