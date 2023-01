Karely Ruiz se corona como reina de estilo en coqueto brassier con plumas y jeans ajustados

Karely Ruiz está imparable en las redes sociales, y aunque actualmente se encuentra de viaje por Madrid, España, sigue cautivado a sus seguidores con los atuendos más atrevidos y chic, con los que se corona como reina de estilo, como lo confirmó con un reciente video en TikTok, luciendo su curvilínea y voluptuosa silueta en un coqueto atuendo de brassier con plumas y jeans ajustados.

La famosa modelo de OnlyFans se consolidó este 2022 en las redes sociales como influencer, gracias a mostrar sus curvas en los diseños más reveladores con los que roba suspiros, aunque en más de una ocasión la bella joven se ha tenido que enfrentar a la censura, pues constantemente sus cuentas en la plataforma china son suspendidas, sin embargo, confirma que no teme a las restricciones.

Karely enciende las redes en jeans y coqueto brassier

La influencer, de 22 años, se lució en su cuenta de TikTok con una serie de clips, logrando sumar miles de reproducciones además "me gusta" y comentarios con frases como: "Me encantas hermosas", "que linda corazón", "La más hermosa", "cada vez me enamoró más", "Que bella", "la patrona y la q soporte", "Muy hermosa saluditos" y "espectacularmente hermosísima", entre muchos otros.

Ruiz causó furor en la plataforma china con uno de sus clips, que acompañó con los hashtags "#parati #foryou", imágenes en las que se le ve luciendo sus curvas en un ajustado jeans de color azul oscuro, pieza que destaca por ceñirse perfectamente a su silueta y que combinó con un coqueto brassier de color blanco que se llevó todas las miradas por su decorado de plumas. El video lo musicalizó con la canción "Buena Vibra" de Jose Villarreal.

Karely enamora en brassier de plumas. Foto: TK @karelyruiz.mx

La originaria de Monterrey, Nuevo León, ya suma 10.6 millones de seguidores en la plataforma china y más de 113 millones de "me gusta", esto sólo en su cuenta principal, pues la influencer tiene usuarios alternos en los que también se luce con atrevidos looks, convirtiéndose así en una de las más famosas y populares en TikTok, red social que ha servido para que muchas famosas dejen ver su lado más sensual y divertido.

Karely, que ganó mayor popularidad después de visitar al actor Andrés García y ser retratada en un sensual bikini, hoy se coloca como una de las más exitosas en las plataformas digitales y promete dejar ver una mejor versión cada día. En Instagram cuenta con 7.8 millones de seguidores, cifra que va en aumento mes con mes, esto gracias a las fotografías y videos en los que se luce con los atuendos más cortos y sensuales.

La infleuncer conquista con sus look y presume sus curvas. Foto: IG @karelyruiz

