Santa Fe Klan no solo canta rap y regional mexicano también hace cumbias

Sin duda alguna, Santa Fe Klan es uno de los cantantes más importantes y exitosos del momento y se encuentra disfrutando de cada uno de los resultados de su esfuerzo, sin embargo, Ángel Quezada nombre real del rapero ha demostrado ser bueno en otros géneros musicales y no solo en el rap.

Aunque para muchos ha sido toda una sorpresa el darse cuenta de lo bien que interpreta la música regional mexicana, Santa Fe Klan tiene un nuevo ritmo que también lo canta de una manera espectacular, hablamos de “la cumbia”, y es que en redes sociales circula un video del rapero cantando a lado de “Los ángeles de Charly”.

Fue a finales del año 2022 cuando en Guanajuato, Estado que vio nacer a Santa Fe Klan se presentó en la Plaza de Toros a lado de varias agrupaciones de música popular estrellas Grupo Bryndis y claro “Los ángeles de Charly” con quienes interpretó algunos de los éxitos del grupo liderado por Charly Becíes.

Fue así como Santa Fe Klan se echó unos palomazos al ritmo de cumbia con los temas clásicos , "Sueño", “Mi eterno amor secreto”, “Mentiras” además de “Y me volví a enamorar”.

Pese a que estas presentaciones ya tienen algunas semanas que sucedieron, en redes sociales la gente se ha vuelto loca al escuchar a Santa Fe klan en otro ritmo por lo que se cuestionan ¿qué género no canta bien? pues como lo mencionamos en un inicio el joven literalmente interpreta bien las rancheras y claro también el rap.

Por otra parte, pese a que Santa Fe Klan se encuentra pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, en la parte personal no la está pasando tan bien pues el cantante hace unas semanas confirmó que se encuentra separado de la madre de su hijo.

Recientemente en una entrevista el rapero rompió el silencio respecto a lo que sucede entre él y Maya Nazor, pues asegura que aún no sabe que va a pasar con su relación si su separación es definitiva o hay alguna esperanza de reconciliarse.

“Mi Luca es mi Luca y siempre me va a ver con ella y siempre que la vea vamos a estar bien porque no se como que ya lo otro es parte, somos…la veo y al cien y cotorreamos y nos reímos, como que quedamos bien chido a lo mejor como que pues no sabemos que va a pasar, Luca está bien chiquito y no sabemos qué onda, haber que pasa después”, comentó Santa Fe Klan