Bellakath lanza “Papi quiero perrear” el nuevo tema que promete superar “Gatita”

Sin duda alguna, el 2022 fue uno de los años que marcaron a la farándula mexicana, en esta ocasión hablaremos en especial de la música y una de las canciones más exitosas del año que concluyó hace tan solo 25 días fue “Gatita” la cual interprete la polémica y hermosa Bellakath.

Pese al gran éxito que significa “Gatita” para Katherine Huerta, nombre real de Bellakath, la sensual cantante de cumbiatón prometió que este 2023 estará lleno de mucha música “bellaca” que superará a su gran éxito, y para darnos una probadita acaba de lanzar un pequeño fragmento de “Papi Quiero perrear”.

¿El nuevo himno del cumbiatón?

Fue hace tan solo unas horas que a través de sus redes sociales oficiales, Bellakath compartió tan solo unos segundos de la que promete será su próximo éxito el cual se titula “Papi quiero perrear”.

En dicho video se pueden escuchar los ritmos que invitan a bailar y mover las caderas al ritmo del buen cumbiatón, por lo que muchos de los seguidores de Bellakath se pronunciaron al respecto y aseguran que ya cuentan los días, horas, minutos y segundos para escuchar el que ya es denominado “el nuevo himno del cumbiatón”.

Foto: Captura de pantalla

Y es que dicho tema dice algo así como “papi quiero perrear, ven te voy a chocar”,lo que ha provocado el desespero de sus fanáticos por escuchar el tema completo y es que tras escuchar estos segundos del próximo lanzamiento de Bellakath ruegan que ya saque esta canción.

Pese a que sus miles de seguidores le piden que saque el tema, cabe señalar que esto tan solo es una pequeña probadita, sin embargo, hasta la redacción de esta nota no se tiene conocimiento de cuándo es que podremos escuchar la versión completa de “Papi quiero perrear”.

Se vienen más canciones

Tal y como Bellakath lo prometió, este 2023 habría mucha música de la también llamada “Abogada”, esto debido a que Katherine Huerta, nombre real de la intérprete terminó sus estudios en Derecho en la UNAM; habría mucha pero mucha música,

Y es que otra de las canciones que también saldrán este 2023 lleva como título “Perversa” y aunque a diferencia de “Papi quiero perrear” no compartió un pequeño adelanto, en sus publicaciones puso un fragmento de la letra de la canción la cual dice: “Y yo soy perversa, no me hables de amor eso ya no me interesa”.

Foto: Captura de pantalla

Cabe señalar que no se sabe cuál de los dos temas saldrá primero como sencillo de este 2023, por lo que la cantante pide estar muy atentos a todo lo que comparta en sus redes sociales.

