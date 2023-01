Ingrid Coronado rejuvenece en ajustado mini vestido y medias negras

Ingrid Coronado vuelve a coronarse como una auténtica fashionista y confirma que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de derrochar estilo. La conductora se robó las miradas en Instagram y Facebook con un ajustado mini vestido, medias negras y botas altas, look con el que rejuveneció y dio cátedra de moda para las mujeres mayores de 40 años que como ella desean lucir lo mejor de las tendencias.

La presentadora, que en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán por las declaraciones de su exesposo Charly López y la herencia del conductor Fernando de Solar, padre de sus hijos menores, Paolo y Luciano, actualmente se encuentra trabajando como locutora en MVS, y sigue en la promoción de su libro "MujerÓN", pero también se coloca como una de las mejores vestidas en las redes sociales.

Ingrid Coronado se luce en entallado vestido

Coronado compartió en sus cuentas oficiales de las plataformas de Meta un outfit en tono verde oscuro con el que encantó a sus fans, quienes pronto la llenaron de halagos, pues recibió cientos de comentarios y miles de "likes", dejando ver un atuendo moderno y perfecto para resaltar su curvilínea silueta, confirmando que a sus más de 45 años sigue siendo un ícono de moda para muchas mujeres.

Ingrid enamora con su belleza y looks. Foto: IG @ingridcoronadomx

"Cuando aprendí que lo importante es ser bonita a mi manera, empecé a sentirme hermosa. Cuéntame, ¿qué te hace única? Joyería - @santopecadojoyeria #Motivación #AmorPropio #Seguridad #LoveYourselfFirst", escribió Ingrid para acompañar la publicación en Instagram y Facebook, en la que se puede ver a la guapa presentadora sentada a la orilla de un sofá y presumiendo un entallado look.

En las fotografías que la conductora compartió se le ve derrochando estilo con una prenda elegante y sofisticada que destaca por su diseño ajustado a la cintura, se trata de un mini vestido con falda tableada, mangas cortas y cuello redondo. Un outfit que combinó con medias negras, para darle un toque sensual y coqueto, y botas arriba de la rodilla, logrando un atuendo perfecto para quitarse años de encima.

La conductora presumió cuerpazo con su outfit. Foto: IG @ingridcoronadomx

"Y te ves hermosa!!", "La más guapa ever (siempre)", "Ingrid en medias debe ser considerada una arma de destrucción masiva", "luces bellísima, te vez radiante, hermosa, atractiva", "No dejas de robar suspiros", "Nada mas sexi que una mujer con medias" y "Diosa mía como no estar enamorado de ti", son sólo algunos de los más de 600 comentarios que recibió en la publicación en la que se puede ver que sus fans quedaron encantados con el atuendo.

En mayo del 2022, la conductora y ex cantante lanzó su segundo libro "MujerÓN", una publicación con la que busca enviar un mensaje al género femenino. Luego de ser cantante del grupo musical "Garibaldi", Coronado ganó popularidad como presentadora en TV Azteca con programas como "Sexos en Guerra", "Tempranito" y "Venga la Alegría". Hoy se consolida como una de las favoritas en redes sociales, en donde destaca por sus looks.

