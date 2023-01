FOTOS | Ingrid Coronado recuerda su viaje a la India y cómo le impactaron las esculturas eróticas

Los viajes siempre nos dejarán algo, más allá de la admiración o disfrute de un sitio, implica conocer una forma de vida distinta a la nuestra, admirar lo que otros seres humanos han edificado y, sobre todo, recrear la historia de un lugar donde años atrás se han gestado momentos inimaginables.

Esta visión ha sido la de Ingrid Coronado, quien aprovechó la casualidad de encontrarse con unas imágenes de antaño para compartirlas en redes sociales y traer al presente uno de sus viajes más impactantes, ese que le llenó de dicha y paz, de conocimiento y reflexión, algo común en Ingrid quien gusta de aconsejar sobre el amor.

A través de su cuenta de instagram, la conductora nos presentó Khajuraho, un complejo arquitectónico en la India que la dejó maravillada.

Como una viajera asidua y siempre curiosa de aprender más de cada aventura, la conductora reveló cómo se dio esta travesía y qué significó para ella.

"Este lugar ha sido de los que más me han impactado en la vida, y muy pocos los conocen porque para llegar a ellos son como 8 horas de carretera de un solo carril! No es uno de ida y otro de vuela, no, es uno para los 2 sentidos", comenzó a explicar.