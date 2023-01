Ingrid Coronado da sabios consejos sobre cómo amar mejor a otros y a sí misma

Con 48 años de vida y muchas experiencias a cuestas, Ingrid Coronado se ha forjado como una mujer reflexiva y siempre dispuesta a mejorar su desarrollo personal. Millones de personas le han admirado a través de sus programas de TV, le han encumbrado como una mujer divertida, atractiva y extrovertida, pero no sólo eso habita en Ingrid.

Otra faceta que ha trabajado en años recientes es la de escribir, la de ir un paso más allá en su aprendizaje y exponer sus ideas a través de su libro "Mujerón". Luego de ello, Coronado se ha determinado a expresar su sentir y fue recientemente lo que confirmó, con un posteo donde habló del amor y, con sinceridad, se animó a aconsejar en torno a este, ya sea el amar a otras personas o a amarse mejor a sí mismo.

Como una mujer que se ha convertido también en una influencia fuerte para muchas mujeres, Ingrid o dudó en mostrar qué piensa en torno al amor y lo que significa para ella. Cabe recordar que en ese sentido, Ingrid ha disfrutado de momentos dulces y padecido otros más amargos, derivado de dos relaciones públicas con Charly López, ex integrante de Garibaldi, así como la más sonada con Fernando del Solar.

"El amor de tu vida eres tú", fue lo primero que mencionó y abundó:

"Si no te amas a ti mismx, no podrás dar amor de forma genuina. No se puede dar lo que no se tiene. Y, por ende, no atraerás el amor verdadero", indicó.