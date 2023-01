Fran Drescher "La Niñera" luce brillante y hermosa a sus 65 años

La actriz Fran Drescher se ganó el corazón de millones de personas en todo el mundo gracias a la serie "La niñera", en la que interpretó el papel de Fran Fine, y ahora, a sus 65 años, la estrella de la televisión de los años 90 demuestra que la edad no está peleada con el estilo, pues luce brillante y hermosa, como lo deja ver en su cuenta oficial de Instagram, en la que constantemente recibe miles de "likes" por sus fotografías.

Francine Joy Drescher, nombre real de la actriz, nació en Queens, Nueva York, el 30 de septiembre de 1957. En el medio no sólo es conocida por su trabajo como actriz, pues también es guionista, productora y directora. "The Nanny" se transmitió originalmente entre 1993 y 1999 por la cadena CBS, en la que Fran dio vida a una simpática joven de origen judío, que por accidente se convierte en la niñera de tres niños de clase.

Fran Drescher, la más hermosa a sus 65 años

Drescher sin duda es una de las mujeres más bellas del espectáculo estadounidense, con sus raíces italianas y rumano-judías conquistó a una generación por su hermoso rostro, su esbelta y curvilínea silueta, su forma de vestir y sobre todo su carisma. Desde joven ya mostraba su interés por el medio, pues a los 16 años ganó un concurso de belleza, donde se le otorgó el título de Señorita Nueva York adolescente.

Fran luce radiante a sus 65 años. Foto: IG @officialfrandrescher

Antes de llegar a la actuación, Fran estudió cosmética y peluquería, y abrió su propio salón de belleza, luego se mudó junto a su novio Peter Marc Jacobson a la ciudad de Los Ángeles, California, para perseguir sus sueños de convertirse en actriz, consiguiendo una pequeña participación en el filme "Saturday Night Fever", en la que dio vida a una amiga ocasional del personaje de John Travolta.

La hermosa actriz se casó con su novio de la adolescencia, Peter Marc Jacobson, con quien creó el programa que le dio fama mundial durante seis temporadas. En la historia, Fran no sólo conquista a los tres niños a su cuidado, también a su padre, un productor de Broadway interpretado por el actor británico Charles Shaughnessy. Por el show fue nominada al premio Emmy a Mejor actriz en serie de comedia.

Fuera de la pantalla chica, obtuvo su primer papel estelar en la comedia "Car 54, Where Are You?". Tras un período alejada de la televisión, Drescher volvió en 2005 con una nueva comedia, "Living with Fran", en la que interpretó a Fran Reeves, una mujer de mediana edad, madre de dos adolescentes, que convive con su novio, un joven veinte años menor, al que dio vida el actor Ryan McPartlin.

La actriz sigue conquistano con su belleza. Foto: IG @officialfrandrescher

Un abuso sexual y el cáncer, así ha salido adelante

En 1996, Fran reveló en su autobiografía "Enter Whining" que fue abusada sexualmente por un ladrón que entró a su hogar en la ciudad de Los Ángeles. En una entrevista con el presentador Larry King dijo que aunque se trató de una experiencia muy negativa, encontró la manera de convertirla en algo positivo. En junio del año 2000 se le diagnosticó cáncer de útero, batalla que logró ganar.

En el año 2010, Drescher confesó en una entrevista que el motivo de su separación de Jacobson fue porque él le confesó ser homosexual. En la actualidad mantienen una fuerte relación amistosa; su relación sirvió como argumento de la comedia Happily Divorced, la cual también protagonizó. En septiembre de 2014 se casó con el científico estadounidense de origen indio Shiva Ayyadurai, de quien se separó dos años después.

La actriz logró vencer el cáncer. Foto: IG @officialfrandrescher

