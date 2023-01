FOTOS | El romántico conjunto estilo Barbie con el que Esmeralda Ugalde presume su mini cintura

Esmeralda Ugalde continúa sumando éxitos a su carrera como conductora y además de su talento ante las cámaras ha demostrado ser una apasionada de la moda, pues sus atuendos ganaron el título como la mejor vestida de “Venga la Alegría, Fin de semana” gracias a que se hace suyas las mejores tendencias. Como ocurrió con su más reciente atuendo estilo Barbie con el que se suma a la nostalgia por los 2000 y que llegará con fuerza durante la primavera 2023.

La hermana de Ana Bárbara saltó a la fama tras su participación en “La Academia Bicentenario” en la que resultó triunfadora, aunque fue corta su carrera sobre los escenarios ya que se enfocó en la televisión al participar en exitosos melodramas como “La otra cara del alma”. Pronto encontró su pasión en la conducción y ha destacado en programas como “Corazón Grupero”.

Look estilo Barbie de Esmeralda Ugalde. Foto: IG @esmeoficial

Cuando debutó en dicho programa compartió créditos con “La Chicuela” y Cynthia Rodríguez, quien se abrió paso en el matutino “Venga la Alegría” junto a otras celebridades como Tábata Jalil, Sergio Sepúlveda y Patricio Borghetti. Esta vez fue Esmeralda Ugalde quien tomó un puesto en el importante proyecto, aunque en su programación del fin de semana donde ya ocupa un lugar entre las conductoras favoritas.

Además de destacar su talento, los fans de Esmeralda Ugalde siguen de cerca su inigualable estilo con el que presume su escultural figura. Tal y como ocurrió este domingo, pues lució un romántico conjunto estilo Barbie con el que demostró que el “total look denim” llegará con fuerza durante la primavera de 2023, algo que han reforzado otras celebridades en Hollywood al usar atuendos de mezclilla.

Look de Esmeralda Ugalde

La conductora, de 31 años, es inspiración para sus más de 1 millón de seguidores en Instagram gracias a sus looks dignos de replicar ya que pueden ir de lo glamuroso, pasando por lo casual y llegar a lo romántico con toques de sensualidad que le permiten presumir su cintura de avispa y torneada figura resultado de una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación.

Además, se suma a las mejores tendencias y los looks denim son una de las que ya se colocan entre las favoritas de las celebridades. A ésta se suma el Y2K, cuya nostalgia por los 2000 traerá de vuelta prendas y accesorios llenos de color que añadirán lo divertido a cualquier atuendo, sin dejar de lado la elegancia que la ocasión amerita.

Esmeralda Ugalde presume look con estilo Y2K. Foto: IG @esmeoficial

Como ejemplo de ello, es el conjunto de mezclilla que lució Esmeralda Ugalde ya que consta de un pantalón capri con crop top estilo corsé y diseño strapless con las mangas abombadas. Lo combinó como unas zapatillas de plataforma en color verde vibrante y el cabello trenzado al frente unido con una coleta alta.

Dakota Johnson, estrella de la película “Cincuenta Sombras”, refuerza el regreso de esta tendencia al usar un “total look denim” durante el Festival de Cine de Sundance. Con el que expertos recordaron, una vez más, el icónico look de Britney Spears en los American Music Awards de 2001 en el que llegó a juego con el look de su entonces novio, Justin Timberlake.

SIGUE LEYENDO:

Esmeralda Ugalde, hermana de Ana Bárbara, enamora a los fans con look deportivo rosa

FOTOS | Esmeralda Ugalde seduce en mini vestido naranja, ideal para el fin de semana

Esmeralda Ugalde, hermana de Ana Bárbara, enamora a los fans de VLA con conjunto rosa y verde