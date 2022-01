¿El denim está de vuelta? Kanye West y Julia Fox lucen el icónico look de Britney y Justin Timberlake de 2001

Desde finales de 2021 las celebridades dejaron más que claro que las tendencias de moda que marcarán el 2022 son aquellas que causaron sensación en la década de los 2000 y 2010, por lo que no sorprende ver que desde el cabello hasta la ropa, poco a poco los famosos comienzan a recordar aquellos años.

Por supuesto, una de las tendencias que no podía quedar fuera este año es el denim, es decir, llevar varias prendas de mezclilla en un mismo look, pues en los últimos meses JLo lo ha llevado a más de una ocasión; sin embargo, la tendencia no había causado un impacto tan grande como el que recientemente provocó Kanye West y su nueva pareja, Julia Fox.

Y es que el ex de Kim Kardashian apareció junto a la actriz con un look denim con el que inmediatamente llamaron la atención y no precisamente por lo acertado que es, sino por la similitud del atuendo con una de las combinaciones más icónicas que realizaron Britney Spears y Justin Timberlake.

(Foto: @Leoyescribooo)

Quienes sean amantes del mundo pop y de la moda, inmediatamente sabrán que nos referimos al look con el que aparecieron en la alfombra roja de los American Music Awards 2001. Y es que entonces la princesa del pop y Timberlake fueron señalados por cometer uno de los errores de moda más graves; sin embargo, con el paso de los años, se convirtió en una de las combinaciones más aplaudidas.

Pues mientras Britney Spears usó un vestido denim con parches, un bolso de mano y varios accesorios plateados, Justin Timberlake apareció con un sombrero vaquero, jeans y saco confeccionados con mezclilla; como te adelantamos, entonces fue un tremendo error, pero ahora quienes aparecen con looks en pareja (y si es en denim, mejor) son la sensación en cualquier lugar.

Prueba de que esta tendencia la está rompiendo son Kanye West y Julia Fox, quienes se encuentran en París, Francia, para la Semana de la Moda 2022. La mañana de este domingo, los famosos aparecieron con un look denim para la presentación de la colección de la marca japonesa Kenzo otoño/invierno 2022/2023.

(Foto: @BastillaJenner)

Claro que lo que causó euforia en el lugar y en redes sociales fue la apuesta de la pareja para el show, pues el rapero, ahora nombrado "Ye", lució una chamarra de mezclilla con jeans, botas largas y guantes negros de Balenciaga, además de unos lentes de sol; mientras que la actriz utilizó prendas de la diseñadora italiana Elsa Schiaparelli, mismas que dejaron al descubierto su marcado y plano abdomen.

A pesar de las acertadas prendas, los usuarios de redes sociales no perdonaron que Kanye West y Julia Fox le copiaran el estilo a Spears y Timberlake, por lo que no dudaron en escribir comentarios como "Britney y Justin lo hicieron primero". ¿Qué opinas, a qué pareja le luce mejor?

SIGUE LEYENDO

MODA: Tenis con tacón de cuña son tendencia y así se llevan en 2022

MODA: ¡Como cobija de tigre! Lanzan el abrigo perfecto para este 2022

Balayage vs Babylights: ¿qué efecto de color es más fácil de mantener y está más en tendencia este 2022?