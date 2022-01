Balayage vs Babylights: ¿qué efecto de color es más fácil de mantener y está más en tendencia este 2022?

Las tendencias del 2022 apuestan por looks más naturales, por lo que no sorprende ver que los tintes favoritos de la temporada sean los oscuros y no rubios, que eran los preferidos de los últimos años; asimismo, cada vez más personas le dicen adiós a colores de cabello para mostrar con orgullo las canas.

Así que sí, las tendencias de este 2022 apuestan más a lo natural, aunque no por ello debemos despedirnos de los tintes y técnicas para agregar un poco de luz tanto al cabello como al rostro; sin embargo, sí se debe de tener en cuenta qué es lo que marcará el año y basarse en ello para un renovado cambio de look.

Es por ello que en las últimas semanas se han visto mechas de cabello perfectas para todos y que, además son ideales para lucir en los próximos meses, ya que son discretas y predominan colores muy naturales; mientras que algunas técnicas apuestan más por una imagen en la que las raíces se dejan libres de tintes y de decoloraciones.

El Balayage luce más en cabello largo. (Foto: @colorsandbeautymajadahonda)

Adiós al balayage: éstas mechas chunky será el mejor efecto de color en 2022

Y entre ellas destacan los Balayage y Babylights, pues ambas son ideales para todos los tipos de cabello y además, se ven increíbles a cualquier edad. Por lo que tanto las personas más jóvenes, como las más adultas pueden llevar el pelo con alguna de estas dos fantásticas técnicas.

Pues si de ventajas se tratan, tanto el Balayage como el Babylights son la respuesta para quienes buscan algo fácil de mantener, que no dañe tanto el cabello y que no requiera de constantes visitas a la estética. Es por ello que compartimos todo lo que debes considerar antes de realizarte un cambio de look.

Balayage vs Babylights: ¿cuál es mejor?

Aunque el Balayage es una técnica muy común, hay quienes aún la suelen confundir con las Babylights; sin embargo, las diferencias entre ambas son muy marcadas. Pues las primeras destacan por esos reflejos que se agregan en mechas del cabello que van de medios a puntas; mientras que las segundas se realizan por todo el pelo tomando pequeños velos de la cabellera, incluyendo algunas que van desde la raíz hasta las puntas.

El Balayage se aplica de medios a puntas. (Foto: @lucasapolinario)

Las dos técnicas son perfectas para agregar luz al rostro y a la melena; sin embargo, se debe considerar que el Balayage genera una ilusión de difuminado en el cabello, lo que da volumen y movimiento. Por otro lado, las Babylights se pueden aplicar hasta dos tonalidades por debajo del color natural, pero al ser tan discretas se logran perder en la melena.

Algo a destacar es que el Balayage también se puede realizar con colores fantasía, como el rosa bebé o el PANTONE 17-3938 Very Peri, los dos colores perfectos para llevar en el cabello en 2022. Claro que para ello, debes tener presente que la decoloración es más que necesaria.

Mientras que las Babylights, a pesar de llevarse entre una y dos tonalidades por debajo del color natural del cabello, son perfectas para lucir algo más discreto, pero que al mismo tiempo agreguen luz a la cabellera y al rostro. Pues este pequeño toque de iluminación es maravilloso para lucir más jóvenes.

Las Babylights se aplican hasta dos tonalidades por debajo del color natural. (Foto: @lavella_hair)

¿Cuáles son más fáciles de mantener?

Como te comentábamos, las Babylights son más discretas y por lo tanto requieren un menor cuidado ya que son fáciles de mantener y aunque con el paso de los meses el brillo se puede ir desgastando, el efecto que brindan al pelo no se perderá del todo.

En cambio, el Balayage tiene una mayor probabilidad de que se pierdan los efectos difuminados que la técnica da, por lo que requiere no sólo un mayor cuidado en el día a día, sino que también los retoques frecuentes se deben tener en consideración para volver a darle color a las mechas.

Escoge las Babylights para un fácil mantenimiento. (Foto: @hair.loungebysarah)

