Mechas de cabello: Descubre qué tendencias te favorecen

Las mechas en el cabello son una de las tendencias favoritas de este 2022, así que si quieres sorprender a todos con un cambio de look tal vez debas considerar estas ideas no sólo para verte a la moda, sino también para descubrir qué opciones te favorecen según tus rasgos, tipo de cara e incluso por tu tipo de piel.

Pues si bien es cierto que los colores cobres dejan ver lo hermosa de la piel morena, los rubios también pueden ayudar a crear una imagen más rejuvenecida. Y si no tienes idea de por dónde empezar, aquí te dejamos una lista de algunas mechas de cabello que ya son toda una sensación entre las famosas.

Además, son la mejor alternativa para variar entre los clásicos estilos como el Balayage y el Babylight, los cuales son más que perfectos para mujeres de todas las edades y tipos de cabello. Aunque ambas son muy populares, pocas personas conocen la diferencia de las técnicas que, sin duda, una te puede favorecer más que la otra.

Y por supuesto, las técnicas de mechas para el cabello que estás por ver tienen el mismo efecto, así que te recomendamos elegir sabiamente la tendencia que mejor se ajuste a tu tipo de cara y cabello, así como a tus gustos personales, pues si algo tiene que reflejar tu look es tu esencia y personalidad.

Mechas al estilo de "And just lik that"

Nadie puede negar que el estreno de "And just lik that", que reunió a tres de las amigas de "Sex and the City", llegó para imponer moda y no sólo de la ropa tan maravillosa o zapatos de ensueño que aparecen, sino también por la forma de llevar el cabello. Pues aunque llevarlo corto es lo de este 2022, la actriz Sarah Jessica Parker desmostró todo lo contrario con su personaje de "Carrie Bradshaw".

Ya que en la producción de HBO Max, la famosa llevó unas preciosas mechas Newchuk que se llevaron mucho en la década de 1990 y que lucen perfectas en todos los tipos de cabello. Cabe destacar que esta técnica es famosa entre los estilistas porque la raíz natural no se marca demasiado, pero sí lo suficiente como para iluminar la parte superior.

Mientras que en el resto del cabello se pueden completar a la perfección tintes más claros de medios a puntas, dejando algunas zonas más oscuras para crear mejor el efecto.

(Foto: @sarahjessicaparker)

Mechas para un acabado natural

Por otro lado las mechas Teasylights son perfectas para quienes tienen una melena sin volumen, ya que la aplicación irregular en la que se aplica el tinte ayuda a dar volumen.

Mientras que para dar el efecto natural se debe aplicar la técnica de medios a puntas, es decir, dejando libre la raíz.

(Foto: @perruqueriakbells)

Mechas para iluminar el rostro

Otras de las mechas que son perfectas para todas las mujeres son las Face Framing, en especial para aquellas con piel morena o bronceada, ya que ayudan a iluminar el rostro y logran un efecto rejuvenecedor como el que otorga un dark vainilla.

La diferencia con esta técnica es que se toman delgados mechones de cabello y se le presta especial atención a la parte superior del pelo, por lo que la iluminación queda más cerca del rostro.

(Foto: @espaciochueca7)

Mechas para las mujeres más atrevidas

Por otro lado, las que buscan acentuar las facciones del rostro, las mechas Chunky son perfectas, pues por medio de varios tonos de rubio se crea un estilo lo más cercano posible al tono natural del cabello. Es por ello que resultan la mejor opción para las amantes de las babylights, pero que quieren algo un poco más macado.

Si se busca un efecto más natural, las mujeres con cabello castaño pueden apostar por este estilo.

(Foto: @rigatperruquers)

Mechas asimétricas para un cambio radical

La alternativa es perfecta para las mujeres que quieren un cambio radical de look y que además sea único, y para ello Rihanna tiene la mejor apuesta. Pues esta semana apareció con unas preciosas mechas asimétricas en color rojo con las que se robó la atención de todo el mundo de la belleza.

Cabe destacar que la cantante retomó uno de los estilos clásicos de la década del 2000, por lo que no sorprendería que en los próximos meses se popularice aún más. Además le favorece a todos los tipos de piel y de cabello.

(Foto: @badgalriri)

