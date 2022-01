Dark vainilla: El secreto de Pilar Rubio para rejuvenecer el rostro

Que no te digan que un cambio de look sólo aplica para darle la bienvenida al Año Nuevo, pues tras su llegada también puedes adoptar nuevos estilos no sólo al vestir o al maquillarte, sino en cómo luce tu cabello y ya sea con un corte o con un un nuevo color en el pelo, puedes convertirte en la sensación.

Es este último caso, el saber elegir el tono correcto puede ayudar a rejuvenecer el rostro, pues un poco de iluminación es ideal para quitar unos cuantos años de más, tal y como lo hizo la presentadora española Pilar Rubio al llevar el dark vainilla en su cabello, hecho que ya la llevó a ser una de las mujeres con radicales cambios de imagen en lo que va del año.

Además, el dark vainilla tiene todo a su favor para convertirse en uno de los colores favoritos del año, pues como bien sabrás el 2022 está marcado por los tonos oscuros y es que el mundo entero se cansó de los tintes rubios. A pesar de ello, esta nueva tendencia tiene unos destellos rubios que no sólo iluminan el rostro, sino que lo ayudan a rejuvenecer.

La actriz presumió su nuevo tono de cabello. (Foto: @pilarrubio)

Prueba de ello es la guapísima Pilar Rubio, de 43 años, dejó atrás el cabello negro para lucir más guapa que nunca, por lo que nadie deja de hablar de ella.

Dark vainilla, ¿el nuevo color del año?

Todo parece indicar que así es y la estilista de Pilar Rubio, María Roberts, lo confirma. Pues la experta tiene claro que en el 2022 muchas mujeres se van a animar a adoptar los vainilla, característicos por sus tonos obscuros con destellos rubios, especialmente en las puntas.

"Los vainilla van a romper esquemas y van a pisar muy fuerte. Sin duda el dark vainilla va a ser uno de los colores favoritos de esta temporada, apto para morenas que quieran un cambio", escribió en su cuenta de Instagram para acompañar el cambio de look de Pilar Rubio.

Por su parte, la presentadora ya compartió varias fotos presumiendo su nuevo tono de cabello "año nuevo, color nuevo. Ahora sí que voy a juego con mi apellido. Dark Vanilla", dijo.

¡Luce perfecto! (Foto: @pilarrubio)

Si quieres un cambio de look que vaya con las últimas tendencias de moda y que te ayude a lucir más joven, este estilo es la opción perfecta y para lograrlo sólo pide a tu estilista que deje la raíz oscura. Mientras que para agregar los reflejos son necesarios tonos como el rubio y el avellana.

Finalmente, para peinarlo en melenas largas la mejor opción son las ondas, otra de las tendencias a las que se sumó la también actriz y modelo. Mientras que si tu cabello es más corto, tipo bob, unas ondas más suaves y despeinadas son las indicadas.

El maravilloso y acertado cambio de look de Pilar Rubio estuvo a cargo de María Roberts, la estilista que siguen famosas mexicanas como Belinda y Danna Paola.

