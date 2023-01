La futbolista Ana María Markovic deja a sus seguidores boquiabiertos con elegante outfit

Ana María Markovic, considerada la futbolista más bella del mundo, no sólo es talentosa con el balón, sino que también en las redes sociales, pues suma más de 1.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y fue justo a ellos a quienes sorprendió con un elegante vestido, el cual presumió en un Reel de Instagram.

Tiene muchísimo talento. Foto: Especial.

Hace casi un mes Ana María estuvo en Quintana Roo y Yucatán, incluso desde la playa mandó un mensaje a la selección masculina de Croacia cuando fue eliminada por Argentina en las semifinales de Qatar 2022. Se le vio en Isla Mujeres, en Cancún, además de estar en Vidanta Riviera Maya y también en Chichen Itzá, como era de esperarse, sus seguidores mexicanos le han dejado muchos halagos.

Lució increíble

La bella croata se lució con vestido de gala en tonos dorados y con un maquillaje y un peinado increíble, en la descripción escribió: “un poco más glamurosa”, como era de esperarse rápidamente la llenaron de halagos.

Ahora ya está de nueva cuenta entrenando, luego de unas merecidas vacaciones. También compartió un par de fotografías con un uniforme invernal para comenzar con los entrenamientos.

Es una buena delantera

La también influencer, de 23 años, es delantera en el Grasshoppers suizo y ha expresado su deseo de jugar en Inglaterra. Aunque le gusta que la llamen "la más guapa", Markovic dijo recientemente en una entrevista que no le agrada para nada que la llamen sexy: “sé exactamente lo que quieren de mí. Nunca me han visto jugar al fútbol y sólo se fijan en el exterior. Me parece una pena. Creo que esa gente debería informarse más de antemano y ver lo que puedo hacer en términos futbolísticos".

También la rompe en redes sociales. Foto: Especial.

SIGUE LEYENDO...

Jutta Leerdam: 3 veces en que la patinadora enloqueció Instagram con vestidos

Ella es Lindsey Brewer, la piloto que conquista las pistas y roba suspiros