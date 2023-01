La futbolista Alisha Lehmann sorprende a sus fans con ceñido corsé

La delantera Alisha Lehmann se ha convertido en una de las futbolistas más buscadas en redes sociales, pues su belleza y habilidad siempre acaparan las miradas de todos. En esta ocasión se volvió tendencia pero no por cómo maneja el balón, sino porque subió unas fotografías a su cuenta de Instagram en la que posó con un sensual top que le encantó a sus seguidores.

Lehmann tiene 23 años y su popularidad no deja de crecer, en la actualidad posee 10 millones de seguidores, a quienes constantemente deleita con sus mejores atuendos y sus mejores jugadas dentro de la cancha, sin duda alguna su carrera está en ascenso.

Presumió su outfit

En las fotografías se le ve hermosa con un top tipo corsé negro que le permite presumir sus hombros y su abodem, acompañó el atuendo con un pantalón negro, su melena suelta en ondas un collar y un maquillaje uy sutil. Al parecer usó este outfit para una noche de fiesta.

Lehmann es abiertamente bisexual, aunque anteriormente se identificaba como lesbiana y tuvo una relación con su compañera de la selección suiza Ramona Bachmann. Sin embargo, hasta hace poco Lehmann tenía como pareja a Douglas Luiz, jugador del equipo masculino; se rumora que a él le molestó que ella hiciera una sesión de fotos.

Es una gran jugadora

Lehmann además de ser una de las mujeres más buscadas en redes es una de las jugadoras de futbol con mayor proyección de la actualidad, llegó a la Superliga Femenina en agosto de 2018, pero en la actualidad milita en el Aston Villa, donde más ha brillado. La número 7 del Aston Villa fue elegida para la Eurocopa femenina de 2022, sin embargo, decidió no jugarla, pero eso no quiere decir que no estará en los próximos grandes torneos.

