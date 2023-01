La hija menor de Marco Antonio Solís paraliza la red con profundo escote

Marla Solís es una joven cantante que está haciendo sus primeros pasos dentro de la música, pero que tiene un futuro prometedor. Además, tiene la ventaja de ser la hija de Marco Antonio Solís, uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica y del mundo que con 40 años de trayectoria, continúa cautivando a todo su público. La hija del Buki se encargó de demostrar que es una de las más lindas de todas y lo hizo a través de un posteo en Instagram donde presumió su figura con un ajustado escote.

Si bien nació en Estados Unidos, Marla Solís no se olvida de sus raíces latinas teniendo en cuenta que su padre es originario de nuestro país y su madre es una ex modelo cubana. Hace cuatro años atrás, comenzó a inclinarse por la música y lanzó algunas colaboraciones junto a su hermana Alison. Pero, no fue hasta 2022 que sacó su primer sencillo como solista llamado ‘Quédate’ y el segundo fue ‘Calavera’. La hija del Buki fue una de las invitadas al Sivarfest que se desarrolló en El Salvador y donde se llevó una gran ovación.

Marla SOlís se presentó en El Salvador. Fuente Instagram @maroficial

Mar Solís, que es su nombre artístico, tiene la fortuna de contar con la tutela de Marco Antonio Solís, su padre quien se ha mostrado orgulloso por el crecimiento de su hija. Además, ha reversionado algunas canciones del Buki. En las últimas giras, el intérprete de ‘Si no te hubieras ido’, ha invitado a sus hijas a subirse al escenario.

Marla Solís y su figura. Fuente Instagram @maroficial

La hija menor del Buki enamoró a todos con este escote

A través de su cuenta de Instagram donde tiene más de 200 mil seguidores, Marla Solís se encargó de demostrar porqué es una de las jóvenes más lindas de todas. La hija del Buki elevó la temperatura con un profundo escote con el que enamoró a todos sus seguidores y dejó en claro que heredó la belleza de su madre.

En otro de los posteos, Marla Solís presume su esbelta figura luciendo ajustados vestidos que hacen resaltar su figura mediante ajustados vestidos o trajes de baño. Por otro lado, se ha visto a la hija de Marco Antonio Solís junto a importantes artistas como Romeo Santos o Daddy Yankee, demostrando que tiene un gran futuro en la música.

Marla Solís con un profundo escote. Fuente Instagram @maroficial

SIGUE LEYENDO:

La hija menor de Marco Antonio Solís eleva la temperatura con un entallado vestido

La hija menor de Marco Antonio Solís derrite la red con atrevido outfit