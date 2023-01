VIDEO | Carín León en contra del “morbo” que desató Shakira con la canción que le dedica a Piqué

Carín León se unió a la lista de estrellas que han otorgado su opinión en relación con el “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, tema en el que Shakira y Bizarrap unieron su talento y poder para enviar un mensaje especial al mundo, pero sobre todo al ex marido de la colombiana, Gerard Piqué ya que la letra está compuesta con varios detalles íntimos de las celebridades que fueron pareja.

En redes sociales circula una rueda de prensa en la que aparece el cantante sonorense y es cuestionado sobre el tema actual, el grupero no se limita a decir que muchas personas se enfocan en temas que nada tienen que ver con el trabajo del artista y que se concentran en la vida personal.

Pero estos comentarios no fueron del agrado de varias personas y mucho menos de los seguidores de Shakira quienes rápidamente reaccionaron a las declaraciones del intérprete de regional mexicano y algunos aseguran que su carrera caerá después de decir lo que piensa sobre el suceso, mientras que otros dicen que se identifica con Piqué.

“Es una falta de respeto a la música porque se le quita esa importancia. La música me ha dado todo, entonces para mí es algo muy importante que se le dé el respeto, sobre todo viniendo de referentes tan importantes como esta persona (…) yo soy muy partidario de hacer la música que a mí me gusta, que me llena el corazón. Antes busqué mucho tiempo el negocio, busqué estar pegado, busqué llegar a ese lugar, y nunca se dio hasta el momento que empecé a hacer lo que a mí me gustaba, aun pensando que no iba a funcionar”, agregó.