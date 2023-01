VIDEO | Shakira comparte como se baila el “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, estos son los pasos para estar en tendencia

Shakira está en todos lados, después del lanzamiento de la canción “BZRP Music Sessions #53" en la que habla de su ex relación con el futbolista español Gerard Piqué, la colombiana sigue sumando reproducciones a su trabajo, y ahora para continuar en tendencia compartió algunos pasos de baile que se est��n convirtiendo en el challenge de la pieza.

En un video disponible desde su cuenta oficial en Instagram, la estrella internacional dio a conocer varios movimientos, ahora se unió a una coreografía de Bella Dose, una agrupación latina y no dudó en dar su aprobación e incluso etiquetó a Bizarrap, el otro creador del éxito musical, quien en los comentarios aprobó lo que las imágenes.

Con “BZRP Music Sessions #53" la cantante de 45 años no se guardó nada sobre el rompimiento que tuvo con Piqué, el hombre con el que compartió su vida y con el que procreó dos hijos, Sasha de 11 años y Milán de 9 años. Shakira fue amada por millones de personas y también recibió la crítica de algunos que no estuvieron de acuerdo con la manera de ventilar lo que fue su relación sentimental.

En la letra de la canción Shakira habla sobre que ella es mayor que Piqué y al parecer esta sería una de las razones del poco entendimiento, además de la infidelidad de su exmarido, pues el deportista empezó una relación con Clara Chía antes de culminar la que tenía con la latina.

La canción tiene menos de una semana de lanzamiento y ya reúne más de 147 millones de reproducciones en YouTube y sigue en la primera posición de esa plataforma, mientras que en Spotify ya tiene más de 76 millones y sigue entre las primeras posiciones, aunque fue desplazado del peldaño uno por “Flowers”, el proyecto de Miley Cyrus, en el que también habla del amor propio y presuntamente fue dedicado a su exesposo Liam Hemsworth.

(Uh, uh, uh, uh)

(Pa' tipos como tú)

(Uh, uh, uh, uh)

Ah-oh

(Uh, uh, uh, uh)

(Pa' tipos como tú)

(Uh, uh, uh, uh)

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón

Y cuando te necesitaba

Diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa' novato'

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh

Pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh

Esto es pa' que te mortifique'

Mastique' y trague', trague' y mastique'

Yo, contigo, ya no regreso

Ni que me llores ni me supliqu?'

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente, no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente

Es igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh

Del amor al odio hay un paso

Por acá no vuelva', hazme caso

Cero rencor, bebé

Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

'Tás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelera'o, dale despacio

Ah, mucho gimnasio

Pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén

Por mí todo bien

Yo te desocupo mañana

Y si quieres traértela a ella, que venga también

Tiene nombre de persona buena (uh, uh, uh, uh)

Claramente, no es como suena (uh, uh, uh, uh)

Tiene nombre de persona buena (uh, uh, uh, uh)

Y una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh

(Uh, uh, uh, uh)

Pa' tipos, pa'-pa'-pa' tipos como—

(Uh, uh, uh, uh)

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh (it's a wrap!)

Ah-oh, oh-oh

¡Ya está, chao!