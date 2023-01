Sara Corrales cautiva en leggins ajustados y top brillante

Sara Corrales no parar de causar sensación en las redes sociales con sus look, y aunque son sus bikinis con los que deslumbra, fue gracias a una reciente publicación que dejó ver que también se coloca como una de las reinas del estilo sport, pues cautivó en Instagram con leggins ajustados y top brillante, outfit ideal para destacar su curvilínea y esbelta silueta tan admirada por sus fanáticos.

Desde hace unas semanas, y antes de comenzar el 2023, la actriz causó polémica por su supuesta relación con Gabriel Soto., con quien comparte créditos en la telenovela "Mi destino es amarte". De acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Kaffie, el actor estaría pretendiendo a la colombiana, a pesar de que todavía no confirma si ya terminó su noviazgo con Irina Baeva, quien se dice no le ha regresado el anillo de compromiso pues espera recuperarlo.

Sara Corrales se luce en ajustado look deportivo

Sara María Corrales Castillo, nombre real de la actriz y modelo de ojos claros, comenzó su vida profesional en su país natal y ganó fama cuando participó en el reality "Protagonistas de novela", del que se llevó el segundo lugar. Ahora también es una de las favoritas en las redes, como lo deja ver con su número de fans, pues en Instagram suma 3.3 millones de seguidores, mientras que en Facebook acumula más de 761 mil.

Sara conquista haciendo yoga. Foto: IG @saracorrales

Corrales es muy activa en sus cuentas oficiales de redes, y lo confirma con su reciente posteo, con el que se confirma como una de las actrices más bellas de la pantalla chica, sobre todo por la primer imagen, con la que presume cuerpazo en un coqueto look de leggins ajustados con un top brillante, con el que posó desde un jardín, mostrando al máximo su belleza, curvilínea silueta, y gran flexibilidad.

"Elige personas que: * Te elijan. * Te pregunten ¿cómo estás? Con un genuino interés. * Con las que no necesites demostrar nada. * Te hagan sentir en la libertad de ser tu sin máscaras. * Con las que puedas respirar tranquilamente. * Te quieran ver crecer y brillar. * Sean sanas para tu salud mental. * Sientas paz cuando estás a su lado. * No te quieran controlar y te brinden libertad. * Te ayuden a crecer espiritualmente. * No te roben tu paz. #mysoul #saracorrales #happyplace #innerconnection", escribió Corrales para acompañar la publicación en Instagram.

En las imágenes que Sara dejó ver en la famosa plataforma de Meta se le observa realizando complicadas posturas de yoga con las que demuestra que es una amante de hacer actividades físicas, pero que nunca deja de ser una fashionista, pues presumió un look sport muy chic, combinando licras largas en tono marrón con un top de espalda descubierta de color dorado, robándose así todas las miradas.

La actriz presume cuerpazo en leggins. Foto: IG @saracorrales

Desde hace casi 10 años la actriz vive en México, donde se ha consolidado como una reconocida estrella de series y telenovelas. La guapa colombiana se ha desempeñado también como cantante, bailarina, y ha participado en realitys, como "Mira quién baila". Otros de sus proyectos son: "El señor de los cielos" con su personaje de Matilde, "Despertar contigo" y "La doble vida de Estela Carrillo".

En su forma de vestir Sara también deja ver que gusta de probar con muchos estilos, y en el gimnasio o a la hora de ejercitarse no es distinto, como lo demuestra con sus leggins ajustados con los enamora a sus millones de fans, pues la bella actriz de ojos claros presume desde los diseños más atrevidos a los modernos y relajados, como lo ha demostrado con otras fotos en las que se le ve presumiendo su silueta.

La colombiana se llevó todas las miradas. Foto: IG @saracorrales

