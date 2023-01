Estrella de Disney que trabajó junto a Selena Gómez ahora actúa en películas para adultos

Dan Benson gozó de gran éxito como una de las estrellas infantiles de Disney y participó en proyectos junto a otras celebridades como Selena Gómez, pero una mala experiencia con sus seguidoras lo llevó al entretenimiento para adultos y, actualmente, es algo que disfruta hacer junto a su cuenta de OnlyFans cuyos recursos destina para apoyar a la comunidad LGBT.

El actor, que dio vida a Zeke Beakerman en “Los Hechiceros de Waverly Place” de 2007 a 2012, no deja de sorprender a sus fans con las fotografías subidas de tono que comparte en sus redes sociales y que son tan sólo una muestra de lo que pueden encontrar en su cuenta de OnlyFans, donde además publica videos para adultos y responde a los mensajes de sus suscriptores, esto último sería lo que lo llevó directo a esta industria.

Dan Benson participó en "Los Hechiceros de Waverly Place”. Foto: IG @danleebenson

A través de un video en TikTok, Benson relató que durante su participación en la serie de Disney recibió mensajes de mujeres que le resultaban atractivas, por lo que les envió fotografías desnudo que más tarde descubrió en diferentes sitios web. Esto significó un fuerte golpe para su carrera, pues estuvo a punto de perder su trabajo y fue entonces que decidió hacer dinero de lo que otras personas se estaban aprovechando.

“Enviar mensajes a esas mujeres, que resultaron no ser quienes decían ser, no fue la mejor idea (…) Eventualmente decidí dejar de luchar contra eso y en cambio ir en la otra dirección y apoyarme completamente en eso. En lugar de dejar que estas personas vendan mi privacidad, ya sabes a lo que me refiero, decidí: 'Está bien, jód***, voy a venderlo yo mismo’”, relató.

Dan Benson abre su cuenta de OnlyFans. Foto: IG @danleebenson

“Cambió mi vida para bien”

El actor de “Zoey 101” también indicó que, contrario a lo que algunos internautas han señalado en redes sociales, la industria del entretenimiento para adultos lo hace muy feliz y tiene gran éxito por las cintas que realiza; además, aprovecha las ganancias en la famosa plataforma para ayudar a la comunidad LGBT.

“Me he estado divirtiendo muchísimo. Conocí a mucha gente excelente en la industria del entretenimiento para adultos y eso cambió mi vida para bien (…) A veces solo tienes que aguantar los golpe. No hagas lo que hago, necesariamente, a menos que quieras”, externó.

A través de su cuenta de Twitter, anunció que las ganancias que obtenga de su cuenta de OnlyFans estarán destinadas a ayudar a diferentes organizaciones que sean parte de la comunidad LGBTI+: “Usaré este nuevo resurgimiento para luchar y apoyar a las comunidades LGBT que merecen mucho mejor de este país”.

