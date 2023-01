FOTOS | El inédito momento cuando Justin Bieber visitó a la familia mexicana de Selena Gómez

Justin Bieber y Selena Gómez comenzaron a salir en 2011 justo cuando su estrellato estaba en auge, sin embargo, fue una relación pública donde había subidas y bajadas, hasta que en 2018 anunciaron el final definitivo de esa gran historia. Y la controversia siguió después de que Bieber anunció su matrimonio a sólo unos cuántos meses de su rompimiento. “Todo era demasiado público”, dijo Selena en un documental que lanzó titulado “My mind & me”.

Su relación era tan formal y cercana que incluso el intérprete de “Baby” llegó a visitar y convivir con la familia mexicana de Selena Gómez, pues es de recordar que sus abuelos son originarios de Monterrey, Nuevo León, pero desde hace años viven en Texas, Estados Unidos, en donde nació la cantante de “Wolves”. Ahora las fotografías de esta convivencia se han viralizado en redes sociales, en donde se aprecia que el cantante canadiense disfrutaba estar en contacto con la familia de su entonces pareja.

Justin Bieber y Selena tras su separación

Respecto a aquella ruptura el intérprete de “One time” no ha revelado mucho, sin embargo, la cantante de ascendencia mexicana contó en el documental que tras la ruptura se sentía abrumada por los medios y las personas en internet que seguían hablando de eso cuando ella ya quería dejarlo ir.

“Siento que tuve que pasar por el peor desamor posible y luego olvidarme de todo a la primera, fue muy confuso. Pero creo que era necesario que ocurriera y al final fue lo mejor que me ha pasado”, reveló la famosa cantante tras reflexionar algunos de los acontecimientos más duros emocionalmente de su vida.

La popular canción "Let Me Love You" con la colaboración de DJ Snake, originalmente era un dueto entre Selena y Justin juntos, sin embargo, tras la separación ella no estaba de acuerdo, porque no quería ser sombra de nadie más; tras aquella posible colaboración los famosos se alejaron aún más, sin embargo, se sabe que ambos compartieron algunos de los momentos más felices de sus vidas juntos.

