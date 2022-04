3 fotos de Selena Gómez que muestran su rotunda transformación física

Selena Gómez ya es una estrella, pero siempre se esmera para incrementar su fama. Desde su paso por la actuación en Disney con papeles recordados, a ser un icono de moda y una popular cantante no deja de sorprender a diario. Incluso, con sus cambios físicos a lo largo de su carrera.

Selena Gómez posee 311 millones de seguidores en Instagram, lo cual la hace que apenas sube algo que no es del gusto de los usuarios, sea motivo de haters. Sin embargo, te dejamos tres fotografías, con los que la texana ha tenido su apogeo artístico.

Como integrante de Los hechiceros de Weverly Place de Disney, Selena Gómez saltó a la fama con apenas 15 años. En ese entonces, en 2008, siguió los pasos de chicas como Lindsay Lohan y Miley Cyrus, quienes también empezaron su carrera en Disney.

Selena Gómez en 2008.

Otro de los looks que lució años atrás Selena Gómez fue apostando por teñirse el pelo de rubio provocando que fuera comparada con Marilyn Monroe. Aunque el look no duró mucho, fue uno de los momentos más recordados de los últimos tiempos para la actriz, que hoy tiene 29 años.

Luego de su ruptura con el cantante Justin Bieber miles de fans especularon que Selena Gómez caería en una profunda depresión luego de que se mostrara poco arreglada cuando era captada por la prensa, pero fue desmentido por ella, comentando que es feliz pese a sus padecimientos.

Selena Gómez actualmente.

No cabe duda que Selena Gómez es una estrella que aún no alcanza un tope y que pronto la veremos en muchas más producciones con todo el carisma que la caracteriza para seguir siendo testigos de su radical cambio al paso de los años.