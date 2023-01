VIDEO | "Unos tacos para todos": Drake Bell se subió a una patrulla e invitó la cena

Drake Bell se ha consolidado como uno de los cantantes estadounidenses más queridos por las y los mexicanos; debido a las muestras de amor que recibe en cada una de sus visitas, el intérprete de "Found a Way" constantemente realiza viajes a México e incluso se ha animado a cantar y hablar en español. No obstante, una de sus últimas experiencias en el país no salió conforme a lo que tenía esperado y tuvo que ser necesaria la intervención de elementos de seguridad, quienes subieron al compositor a una patrulla de la CDMX.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de enero cuando el cantante se encontraba en el Monumento a la Revolución para grabar su nuevo video musical. Sin embargo, el evento se salió de control debido a que miles de fans acudieron a su encuentro, sin preocuparse por las consecuencias de un aglomeración masiva. A través redes sociales, diversos internautas comentaron que en el lugar se presentaros algunos incidentes, como personas desmayadas y sofocadas; incluso, el propio Drake Bell sufrió una caída derivada de los empujones de sus fanáticos.

El cantante sufrió una caída. Foto: @drakebell

Ante esta situación, los planes de Drake Bell tuvieron que cancelarse y el cantante se vio forzado a retirarse del lugar, esto con ayuda de elementos de seguridad, quienes controlaron la situación y subieron al actor de "Drake y Josh" a una patrulla de la CDMX, esto con la intención de evitar que se ocasionara un accidente masivo. Cabe mencionar que solo un grupo de jóvenes tuvieron la oportunidad de conversar con él, ya que fueron subidos a la misma unidad policiaca que el intérprete de "Fuego Lento".

Una de las personas que viajaba en la patrulla con Drake Bell documentó el suceso y no dudo en compartirlo en redes sociales como TikTok. En la grabación se observa al El momento fue captado por un fan, quien no dudó en compartirlo en TikTok. En la grabación se observa al cantante de 36 años en los asientos traseros del carro saludando a las personas que se encontraban en la calle. La persona que registraba el video rápidamente invitó al actor a ir por unos tacos, a lo que respondió en español: “Unos tacos para todos”.

El actor respondió que sí quería ir por tacos. Foto: @drakebell

Tras la difusión del video, internautas reaccionaron a los hechos y destacaron la envidia que sintieron por el joven que tuvo la oportunidad de viajar al lado de Drake Bell. "Cosas que mantienen humilde a @drakebell", "Como no amar a este tipo, "señor, qué suerte tienen algunos, "Dios tiene a sus favoritos", fueron algunos de los comentarios que recibió la grabación.

