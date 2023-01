FOTOS | Aimée Álvarez, la fan más polémica de la Selección, impacta en sensual pijama

En la segunda semana del 2023 varias personalidades han empezado a elevar la temperatura en sus cuentas oficiales de redes sociales, tal como lo hizo este lunes la modelo Aimée Álvarez, la fan más polémica de la Selección Mexicana, una de las fanática que sin duda llamó la atención durante el Mundial de Qatar 2022 por su belleza y escultural figura, quien en esta ocasión impactó con una sensual pijama que te robará el aliento.

No olvidemos que la ahora influencer mexicana saltó a la fama en 2018, cuando varios jugadores del Tricolor se vieron inmiscuidos en una gran polémica antes de partir al Mundial que se disputó en Rusia, donde organizaron una fiesta a la que asistieron bellas mujeres de cuerpo envidiable con rostro de ángel, entre ellas Aimée, quien alguna vez reveló que a la fiesta asistieron Guillermo Ochoa, Jonathan dos Santos, Carlos Salcedo, entre otros seleccionados.

La influencer ha sido polémica por la Selección Foto: IG @mackiie89

FOTOS | La aficionada más polémica de México impacta con mini bikini en Instagram

Respira antes de ver la sexy sesión de FOTOS de la fan más polémica de la Selección Mexicana

Aimée Álvarez luce las mejores pijamas

La joven de 27 años, no solo se ha hecho vuelto viral por la forma en que muestra cómo lucir sexy con lencería, sino la forma en que también da cátedra para lucir sensual con una pijama común. Por ello, a continuación te mostraremos las fotos que te dejarán en shock y podrás copiar el look de Aimée Álvarez o bien, darte ese buen "taco de ojo" y admirar esa figura de gimnasio en su cuenta oficial de Instagram

Foto: IG @mackiie89

Asimismo, la bella originaria de la Ciudad de México se ha vuelto viral por su perfil de OnlyFans donde podrás verla como Dios la trajo al mundo al suscribirte por 10 dólares al mes, quien tiene el don para posar frente a las cámaras y darle a sus fans el mejor ángulo para contemplar su belleza, ya sea en una habitación de hotel o un paradisiaco lugar con que la acompaña el Sol, la arena y el mar de fondo.

Foto: IG @mackiie89

Es a través de una galería que la también fan del diseño de la moda compartió a sus más de 304 millones de seguidores, una pijama de la gatita más famosa del mundo, y no, no es la gatita que le gusta el mambo para bacilar, sino "Hello Kitty", dejando ver sus mejores atributos que son su escote y su cara angelical con un maquillaje sencillo dejando ver parte de su ropa interior.

Foto: IG @mackiie89

SIGUE LEYENDO

5 FOTOS con las que Aimée Álvarez, mujer que puso en aprietos a la Selección Mexicana, encendió las redes

Modelo que exhibió a los jugadores de la Selección Mexicana impacta con acalorada sesión de FOTOS

5 FOTOS de la aficionada número uno de México en bikini que elevaron la temperatura