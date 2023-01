Ellos son los conductores de Venga La Alegría que presentaron su renuncia y no se las aceptaron

TV Azteca ha enfrentado diversos cambios en su programación, nuevas series y películas, así como realities llegarán a sus canales, además algunos de sus programas como Venga La Alegría también han sufrido cambios importantes en su equipo de conductores.

De la emisión de fin de semana del matutino fueron despedidos Daniela Alexis Barceló, mejor conocida como "La Bebeshita", Gaby Ramírez, Rafael Serdán y Cynthia González; sin embargo, otros conductores decidieron renunciar para poder sumarse a los equipos de otra empresa, pero no lo lograron.

En tanto que Alana Lliteras, Mati Álvarez y Aristeo Cázares continuarán como conductores de VLA Fin de Semana, pero debido a que creyeron que también serían despedidos, se adelantaron a presentar sus renuncias, empero cuando se encontraban por cambiar de televisora les informaron que debían presentarse nuevamente para conducir el programa, según dio a conocer la periodista de espectáculos Flor Rubio.

"Yo me enteré que Alana pidió su renuncia y no se la aceptaron, ella al parecer iba a estar en 'Top Chef' este programa de cocina que hace Telemundo. Ella al parecer ya tenía propuestas, cuando viene a poner su renuncia le dicen 'chiquita pues no te la doy porque no has terminado tu contrato'", indicó Gabriel Cuevas respecto a la situación que enfrentaron los conductores. Al igual que ella, Aristeo Cázares también estaría por ser parte del programa La Casa de los Famosos de Telemundo.

Esto significa que de la mano con Alex Sirvent y Olga Mariana, así como Kike Mayagoitia, Marcela Loga, Esmeralda Ugalde, Carlos "Chicken" Muñoz, Ismael Zhu, "El Chino" y Rafita Balderrama, deberán ingeniárselas con su talento para mantener la emisión de fin de semana al aire y subir el rating de TV Azteca.

Estos son los conductores de VLA Fin de Semana IG @vengalaalegria

Flor Rubio agregó que la decisión de que Mati Álvarez y Aristeo Cázares continúen en la empresa del Ajusco responde a que ambos son unos de los favoritos de Exatlón, el programa de competencias de alto rendimiento.

Seguir leyendo:

Venga La Alegría: Ellos son los conductores que quedan fuera del matutino de última hora

FOTOS | Ella es la bella conductora que llegaría a Venga la Alegría para ocupar el lugar de Laura G

Venga La Alegría: ¿Quién fue la conductora que se despidió hace unos días y nadie notó?