La Bebeshita revive su polémica relación con Arturo Carmona: "Salía conmigo y con tres chicas más"

Daniela Alexis Barceló, mejor conocida como La Bebeshita, recientemente revivió su polémica relación con Arturo Carmona, quien hace algunos meses negó haber salido con ella, no obstante, la ex conductora de Venga la Alegría Fin de Semana aseguró que sus declaraciones se deben a que el actor coqueteaba con otras tres mujeres. Las afirmaciones de la influencer colocan nuevamente al artista, 46 años, en medio de la polémica.

En mayo de 2022, La Bebeshita dio a conocer que estaba saliendo con el actor y ex futbolista con el que se mensajeaba y tenía citas. Fueron las propias cámaras del matutino de Tv Azteca las que interrogaron a Carmona sobre su relación con la creadora de contenido, sin embargo, él negó que estuviera con ella e incluso dijo que no la conocía. Las palabras del también conductor sorprendieron a Dany, como le dicen de cariño sus fanáticos, quien durante el programa en vivo reaccionó muy desconcertada y decepcionada.

La Bebeshita revela que Arturo Carmona salía con más mujeres

La ex presentadora de la televisora del Ajusco dio una entrevista a la revista TVyNovelas, en las que habló sobre sus experiencias amorosas y recordó su fugaz romance con Arturo Carmona, quien lamentablemente la decepcionó debido a que hasta negó conocerla. La Bebeshita aseguró que tiene pruebas de sus salidas, sin embargo, apuntó que no quiere sacarlas a la luz y prefiere dejar las cosas como están para no hacer un escándalo.

“Me decepcionó porque lo negó todo; yo tengo todas las pruebas, y si quiero las saco, pero ya no quiero hacer más escándalo”, apuntó para después revelar que el galán de televisión salía con más mujeres además de estar con ella: “Creo que como tenía muchos ligues por ahí, prefirió decir que jamás hubo nada conmigo, porque yo lo caché, salía conmigo y con tres chicas más... Al final terminamos bloqueados… Arturo me dijo: ‘yo no te conozco’ porque temía que fuera a quemar la conversación".

La influencer, que recientemente salió de VLA Fin de Semana, indicó que el actor "¡está loco! ¡Es bipolar! Me dejó muy mal sabor de boca, pero así hay hombres y es muy triste". No obstante, la experiencia con Arturo Carmona no fue la única decepción amorosa que tuvo durante el año pasado, ya que después de conversar por unos días con el hijo de Erika Buenfil, Nicolás, se enteró que era menor de edad, así que decidió alejarse para no tener problemas con el joven que se mostraba interesado en ella.

La influencer aseguró que Arturo Carmona salió varias veces con ella Foto: Especial

“Hasta que cumpla los 18 años voy a salir con él, le quitaré el castigo”, bromeó la creadora de contenido, pero después habló sobre la molestia de Erika Buenfil por el "coqueteo" con su hijo: “No sé si se enojó, porque nunca hablé con ella, pero él sí me dijo que lo iba a regañar su mamá, y preferí mejor dejar las cosas ahí”, confesó Daniela Alexis, quien se ha caracterizado por sus polémicos romances con personas menores que ella.

“Ellos me agarran el ritmo; yo soy una mujer que anda de aquí para allá, y los chavos me siguen la corriente mientras que los hombres más grandes me aburren", confesó La Bebeshita, que hasta el momento no ha dado a conocer si se integrará a otro proyecto en Tv Azteca, televisora que le abrió las puertas, pues tras ser parte de "Enamorándonos", estuvo en MasterChef Celebrity y Venga la Alegría Fin de Semana, sin embargo, fue una de las que dejó el programa junto a Gaby Ramírez y más talentos.

La Bebeshita aseguró que le gustan los hombres más jóvenes Foto: IG bebeshitadany

