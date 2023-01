FOTOS | Ella es la bella conductora que llegaría a Venga la Alegría para ocupar el lugar de Laura G

Los cambios, rumores y suposiciones en Venga la Alegría ya se han convertido en una constante en los meses recientes. Y a pesar de que ya se dieron varias salidas, aún siguen sonando nombres de conductores que no estarán en la nueva era del programa. Los que suenan más fuerte son los de Anette Cuburu, Flor Rubio y Laura G.

Esto porque no son de las favoritas de la nueva producción y porque no han terminado de convencer al público del exitoso programa de revista. Entre los conductores que tuvieron mejores resultados están Patricio Borguetti y Sergio Sepúlveda, pero las encuestas que realizó la producción no fueron muy complacientes con las tres conductoras, especialmente con Laura G.

Esas salidas se podrían sumar a las de Roger González e Ismael Zhu, que ya no estarán en el programa entre semana. Por eso, ya suenan los nombres de las conductoras que entrarían en lugar de Cuburu, Rubio y Laura G.

¿Quién ocuparía el lugar de Laura G. en Venga la Alegría?

Entre los cambios que habrán se contempla que el programa tenga un cambio de horario, seguramente una reducción en el mismo. También están en la mesa los nombres de Anette Cuburu, Flor Rubio y Laura G. como las conductoras que saldrían de la emisión.

En el lugar de Laura G. se ha manejado un nombre muy conocido en los pasillos de TV Azteca, se trata de Jimena Pérez "la Choco", que ya participó en Desde cero, Ellas arriba y estuvo durante once años en Ventaneando. En la producción de Venga la Alegría dicen que tiene imagen fuerte, es una persona amable, querida por la gente y la siguen mucho las audiencias de este tipo de programas.

Jimena Pérez "la Choco" podría entrar al quite en lugar de Laura G.

