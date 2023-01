Tábata Jalil regresa a VLA y sube la temperatura en coqueto mini short

Tábata Jalil estuvo por varias semanas fuera del matutino de TV Azteca por sus vacaciones en Europa, sin embargo, este lunes la reportera regresó son estilo y demostrando por qué es una de las consentidas de "Venga la Alegría" VLA. Como lo ha hecho desde que inició en el programa enamoró a sus fans con su belleza, luciendo un coqueto look de mini short con el que subió la temperatura.

La bella conductora constantemente comparte imágenes con sus mejores looks, y aunque en las últimas semanas había conquistado con sus atuendos invernales, son las minifaldas y pequeños shorts con los que se ha coronado como reina de estilo, pues sin duda impone con su estilo arriesgado y revelador, con el que destaca su silueta curvilínea y torneadas piernas, tan admiradas por sus fanáticos.

Tábata Jalil conquista en mini short azul

Jalil sorprendió a sus seguidores este lunes al compartir un video en el que se observa el look con el que regresó al programa en el que ha estado por más de 15 años. En el clip que publicó en su cuenta de Instagram, donde la siguen millones de fans, la conductora se lució con un coqueto mini short azul, pieza que destaca por estar unida a una corta falda y que combinó con una blusa de escote redondo.

"Ya de regreso en mi hermoso #méxico gracias infinitas por todo su apoyo y mensajitos hermosos los quiero mucho!!!!!!! Abrazos de luz #video @itstlalocromero @danniel_torres #love #work", fue la frase con la que acompañó las imágenes, publicación en la que ha recibido más de 27 mil "me gusta" y ha logrado generar cientos de comentarios con frases halagadoras como: "El regreso de la bella tabatita ya te extrañamos yo más que soy tu fans número uno", "bienvenida !!! hacías mucha falta!" y "Ya se te extrañaba , que padre que ya estamos viendo en VLA", entre muchos otros.

Tábata derrochó estilo con su look, y volvió a demostrar que una de las prendas más chic para unir coquetería y comodidad son las faldas-short, pieza que combinó con plataformas en color plata con una blusa de manga larga y escote pronunciado, logrando el atuendo perfecto para conquistar en su regreso al programa de TV Azteca, y para subir la temperatura por su sensualidad y belleza.

Tábata conquista a su regreso. Foto: @tabatajaliloficial

La famosa reportera y conductora, de 43 años, que se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana, también demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks cortos, pues es la reina de las minifaldas y los shorts cortos, y con el look que compartió en Instagram, donde la siguen 3.3. millones de fans, lo confirma.

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales, en donde se corona también como una reina de estilo, gracias a sus looks mini.

La conductora es una de las consentidas del famoso matutino. Foto: IG @vengalaalegria

SIGUE LEYENDO:

Tábata Jalil: 4 minifaldas perfectas para conquistar en invierno

Tábata Jalil paraliza la red en minifalda metálica y ombliguera