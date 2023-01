Tábata Jalil paraliza la red en minifalda metálica y ombliguera

Tábata Jalil le dio a sus fans en Twitter un regalo para comenzar este 2023. En su cuenta oficial de la popular plataforma digital, la conductora del matutino "Venga la Alegría" compartió una fotografía en la que se le ve derrochando belleza y estilo, con un look de minifalda metálica y ombliguera con el que paralizó la red y se confirmó como una de las mujeres más hermosas de la pantalla chica.

La reportera del programa de TV Azteca, de 43 años, constantemente comparte imágenes con sus mejores looks, y aunque en las últimas semanas ha conquistado con sus atuendos invernales, pues está de vacaciones por Europa, se ha dado a la tarea de consentir a sus fans con algunos outfits más coquetos, como las prendas mini con las que presume sus torneadas piernas y cinturita.

Tábata Jalil es la reina de las minifaldas

Jalil sorprendió a sus seguidores en la red social del millonario Elon Musk al compartir una instantánea posando con un atuendo que fue perfecto para delinear su curvilínea silueta, tan admirada por sus seguidores, tanto en las plataformas digitales, como en la pantalla chica, en las que se ha convertido en un ícono de moda y estilo para las mujeres mayores de 40 años que no quieren dejar de ser coquetas.

Tábata presumió cuerpazo en coqueta minifalda. Foto: TW @Tabatajalilreal

"Conecta con este instante de gratitud infinita, solo vibraciones de armonía plena, besos sabor moras ", fue la frase con la que la también reportera de "Venga la Alegría", acompañó la postal, publicación en la que ha recibido miles de "me gusta" y ha logrado generar decenas de comentarios con frases halagadoras como: "Te ves muy hermosa Tábata gracias, Soy tu fan", "Tan hermosa como siempre" y "Que belleza".

Jalil derrochó estilo con su look colorido, pues combinó una coqueta minifalda metálica en color rosa con una blusa tipo ombliguera azul brillante, conjunto que ya había dejado ver hace unos meses en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram, esta última, plataforma en la que tiene 3.3 millones de seguidores, a quienes enamora con sus atuendos, lo que la ha colocado como un ícono de moda.

La conductora de VLA roba miradas con sus atuendos. Foto: @tabatajaliloficial

Tábata, que se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana, también demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks cortos, pues a sus más de 40 años es la reina de las minifaldas y con el look que compartió en Twitter lo confirma.

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales, en donde se corona también como una reina de estilo, gracias a sus looks mini.

La reportera derrocha estilo y sensualidad. Foto: @tabatajaliloficial

