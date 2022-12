FOTO: Tábata Jalil sube la temperatura en coqueta minifalda amarilla

Tábata Jalil se confirma como la reina de los looks cortos con cada uno de los atuendos que deja ver en sus cuentas oficiales de redes. En su Twitter la conductora de "Venga la Alegría", programa en el que se coloca como una de las favoritas, compartió una foto en la que se le ve posando con mucho estilo para lucir su outfit de coqueta minifalda amarilla con el que presumió sus torneadas piernas y subió la temperatura.

La reportera del matutino de TV Azteca es muy activa en sus redes, donde constantemente comparte imágenes con sus mejores looks, con los que demuestra que las mujeres "chaparritas" pueden lucir prendas cortas y verse increíble en cualquier temporada, pues aunque el otoño ya llegó, sigue luciendo en sus cuentas oficiales fotografías en las que se deja ver con outfits modernos y mini.

Tábata Jalil es la reina de las minifaldas

Jalil sorprendió a sus millones de seguidores en Twitter al compartir una instantánea posando con un atuendo que fue perfecto para delinear su curvilínea silueta, tan admirada por sus seguidores, tanto en las plataformas digitales, como en la pantalla chica, en las que se ha convertido en un ícono de moda y estilo para las mujeres mayores de 40 años que no quieren dejar de ser coquetas.

Tábata conquista Twitter en coqueta minifalda. Foto: TW @Tabatajalilreal

"Agradecer es el secreto de ser feliz. Mil gracias por estar #FelizFinDeSemana besos de panqué de limón ", fue la frase con la que la también reportera de VLA, que actualmente está de viaje por Europa, acompañó la postal, publicación en la que ha recibido miles de "me gusta" y ha logrado generar cientos de comentarios con palabras halagadoras como: "nunca me cansaré de decirte que te ves cada vez más bonita", "Súper hermosa" y "Qué hermosa mujer".

Tábata derrochó estilo con su look perfecto para llevar algo mini, pues combinó una pieza de polipiel en amarillo con una ajustada blusa estampada en colores blanco y negro, logrando un outfit que resalta su curvilínea y esbelta silueta, misma que ha dejado ver en otras ocasiones con atuendos similares, pues demuestra que las faldas cortas en tonos encendidos son una gran opción para lucir en esta temporada.

La conductora de VLA presume sus torneadas piernas. Foto: @tabatajaliloficial

Tábata, que se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana, también demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks cortos, pues a sus más de 40 años es la reina de las minifaldas y con el look que compartió en Twitter lo confirma, al combinar una prenda de estampado, con una coqueta prenda de color.

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales, en donde se corona también como una reina de estilo, gracias a sus looks mini.

La reportera conquista con sus outfits mini. Foto: @tabatajaliloficial

