FOTOS: Tábata Jalil enloquece Londres en look de minifalda para invierno

Tábata Jalil se confirma como la reina de los looks cortos con cada uno de los atuendos que deja ver en sus cuentas oficiales de redes. En su Instagram la conductora de "Venga la Alegría", programa en el que se coloca como una de las favoritas, compartió una serie de fotos en las que se le ve posando desde Londres, imágenes con las que enloqueció a sus fans con un look de minifalda perfecto para invierno.

La reportera del matutino de TV Azteca es muy activa en sus cuentas oficiales, donde constantemente comparte imágenes con sus mejores looks, con los que demuestra que las mujeres "chaparritas" pueden lucir prendas cortas y verse increíble en cualquier temporada, pues aunque las temperaturas ya comienzan a bajar, sigue luciendo en sus con outfits modernos y coquetos la hacen robar miradas.

Tábata Jalil es la reina de las minifaldas

Jalil sorprendió a sus millones de fanáticos en las plataformas de Meta al compartir una serie de instantáneas posando desde Londres, Inglaterra, lugar en el que está tomando unos días de vacaciones y del que ha disfrutado al máximo, como lo deja ver en las fotografías y videos que ha compartido con sus millones de seguidores, quienes le han enviado sus mejores deseos para que la pase excelente en su viaje.

Tábata conquista la red desde Londres. Foto: @tabatajaliloficial

"El cómo la gente reacciona a los límites que pones no es tu responsabilidad #love #live #life #loveyourself #do #yes #london #londonlife #world #time", fue la frase y los hashtags con el que la también reportera de VLA, de 43 años, acompañó las instantáneas, publicación en la que ha recibido cientos de comentarios con palabras halagadoras y ha logrado generar más de 16 mil "me gusta".

Tábata derrochó estilo con su look perfecto para llevar algo mini y cómodo en el tiempo de frío, pues combinó una coqueta minifalda con medias gruesas, botines y abrigadora chamarra, además de complementar el look de invierno con bufanda y gorro, logrando un outfit perfecto para destacar y enloqueces a sus millones de seguidores, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de elogios.

Así se lució en sus vacaciones. Foto: @tabatajaliloficial

Tábata, que se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana, también demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks cortos, pues a sus más de 40 años es la reina de las minifaldas y con este look lo confirma, al combinar una prenda corta con medias para poder lucirla también en la temporada que bajan las temperaturas.

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales, en donde se corona también como una reina de estilo.

Confirma que las minifaldas también se llevan en invierno. Foto: @tabatajaliloficial

