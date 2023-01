Conductora que dejó Venga La Alegría por la competencia anuncia su compromiso | FOTOS

La exconductora de Venga la Alegría, Érika González, ha dejado con el ojo cuadrado a más de uno de sus seguidores luego de dar conocer que el pasado 28 de diciembre se comprometió con su novio de origen italiano. En el programa De Primera Mano, ofreció varios detalles de cómo fue que su pareja le pidió matrimonio, el cual se realizaría en 2024.

"No me lo esperaba, el 28 de diciembre, después de una cena, él me propuso que nos casáramos y yo le dije que sí", indicó la presentadora de televisión muy emocionada.