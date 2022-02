¡Fraude, fraude! Érika González sale de "Los Reyes del Playback" y el público se va contra VLA

"Los Reyes del Playback" cerró su primera semana en medio de la polémica y con el público de "Venga la Alegría" en contra de las decisiones del jurado, a quienes han considerado injustos y parciales; si bien es cierto que es la audiencia del matutino quien vota para decidir quién se va y quien permanece en el reality, fueron muchos los inconformes con la primer expulsión.

Fue el pasado lunes cuando el matutino estrella de TV Azteca comenzó a transmitir el show de talentos en medio de grandes expectativas tanto de la producción como del auditorio de "VLA", la primera semana cerró en medio de diversas polémicas que se generaron por parte de los participantes del concurso, quienes se enfrentaron y confrontaron a los jueces.

Fue el caso de Laura G quien el día de ayer se le fue encima a Samia y se enfrascó en una discusión debido a la manera en que evaluó su participación; "Pónganse de acuerdo como jurado qué van a calificar para que nosotros como participantes podamos darle gusto", externó este jueves la conductora de VLA y participante de "Los Reyes del Playback".

Ricardo Casares confronta a Samia tras su participación

Este viernes tocó el turno a otro de los concursantes, ya que el también conductor de "VLA", Ricardo Casares, se le fue con todo a Samia por las mismas razones que lo hizo su compañera Laura G. El debate se extendió por varios minutos mientras el público presenciaba cómo el reality se encendía en ánimos durante su primera semana.

Sin embargo, esto no impidió que uno de los participantes se convirtiera este día en el primer expulsado del concurso. Los concursantes que se encontraban sentenciados desde ayer y que hoy tuvieron que defender su lugar para no salir fueron; Érika González, Tábata Jalil, Roger González y Ricardo Casares.

Finalmente la expulsada fue Érika González, quien esta mañana tuvo una destacada participación, luego de interpretar el tema "Muévelo" de Fey, la cual fue reconocida y aplaudida por los jueces. No obstante, esto no sentó bien en el ánimo del auditorio ya que en redes sociales aseguraron que hubo fraude y que ella no debería haber salido.

Cabe destacar que los otros tres sentenciados que este viernes defendieron su lugar son conductores de "VLA" y dos de ellos, Roger y Tábata, fueron salvados. Motivo por el cual al final el público tuvo que decidir entre votar por Érika o por Ricardo. Finalmente Érika González agradeció a quienes la apoyaron y aseguró haber disfrutado la experiencia.

