Laura G revienta contra jueces al imitar a Thalía; El Capi le dijo que hizo el ridículo

Laura G no deja de colocarse en medio de la polémica con cada aparición que tiene en "Venga la Alegría", este jueves estalló y se fue con todo contra el equipo de jueces del reality "Los Reyes del Playback" luego de lo que consideraron una desastrosa participación de la conductora.

Fiel a su temperamento, Laura G respondió una a una las críticas recibidas tanto por "El Capi" Pérez, quien le aseguró que hizo el ridículo, Curvy Zelma y Samia. La polémica comenzó una vez concluida su participación en el segmento del matutino de TV Azteca, en el cual interpretó el tema “Amarillo Azul” de Thalía.

Caracterizada como la famosa cantante y actriz, Laura G trató de dar lo mejor de sí en el escenario, pero a decir de los jueces no solo fue insuficiente sino que terminó haciendo el ridículo, evaluación que no sentó nada bien a la conductora, quien desencajada y visiblemente molesta se fue con todo contra el jurado del reality.

El director de cámara no está para cumplir caprichos: Samia

La primera en dar su valoración fue Samia, quien cuestionó con dureza la presentación de Laura G: "El director de cámara no está para cumplir caprichos de los participantes", le aseguró. Estas palabras originaron que la presentadora de "VLA" estallara y se fuera contra ella y contra el resto de los jueces.

"Samia, te di mucho más, porque de qué se trata, ¿qué quieren ustedes? Que no se malinterprete esto, si se va a calificar que sea con todos parejo. Samia te lo digo a ti directamente, porque tú eres la intérprete profesional", le reclamó Laura G.

Enseguida Samia le contestó: "Mana, solo quiero decir yo no estoy aquí solo por ser imitadora; soy directora de escena, soy actriz, soy cantante. Llevo más de 35 años de trayectoria para poder saber lo que le gusta al público en casa," indicó.

Momento en el que Laura G se dirigió al resto de los jueces: "Me gustaría que el jurado... no sabemos qué quieren, piden comedia pero piden historias, pero no es un show de imitación, pónganse de acuerdo como jurado qué van a calificar para que nosotros como participantes podamos darle gusto", les señaló.

"El Capi" Pérez no se quedó atrás y así la calificó: "Eres la reina de los intros, deberías ser productora de intros. Me hubiera gustado que al resto de la letra le hubieras puesto la misma pasión que al intro. Siento que lo único rescatable de este número es la intro", aseguró el conductor y comediante.

Curvy Zelma por su parte le sugirió a Laura G que se preparara mejor para su siguiente presentación; "Guapísima, puedes dar más", le dijo. Una vez que escuchó los reclamos de la conductora, la juez le confesó que a ella le pasaba igual cuando participó en el exitoso reality "Quiero Cantar": "A mi me pasaba cuando estaba en 'Quiero Cantar', entiendo ese estrés que tienes, esto que te digo es para que tú luzcas mejor", de esta manera Curvy trató de calmarla.

SIGUE LEYENDO:

"No llena el calzón": El Capi Pérez se va contra Roger González por diminuto vestuario

Tania Rincón sufre FUERTE accidente en rutina de ejercicio; así quedó la conductora de Hoy

El Capi Pérez: ¿Quién es y a qué se dedica la esposa del conductor de VLA?