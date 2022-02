"No llena el calzón": El Capi Pérez se va contra Roger González por diminuto vestuario

Roger González se convirtió este martes en tendencia luego de su participación en el segmento "Los Reyes Del Playback" en "Venga la Alegría", en donde se le vio cantando en ropa interior, algo que no pasó desapercibido para el público del matutino de TV Azteca, ni para "El Capi" Pérez quien se fue con todo contra su diminuto vestuario.

Al querido conductor de "VLA" se le vio participar con el tema “Sexy And I Know It!" mientras aparecía en pantalla con un pantalón negro de cuero y el torso descubierto, sin embargo, en determinado momento de la canción se despojó de esta prenda quedando a la vista solo su ropa interior, en color dorado.

Ante esto, los gritos que se escuchaban en el foro de "VLA" subieron de todo, aunado a los bailarines que, también con escasa ropa, acompañaban al presentador. Tras su participación, no pudo faltar el "filoso" comentario de "El Capi" Pérez quien se fue con todo contra Roger González al asegurarle que "No lleva el calzón", lo que originó diversas reacciones en las redes sociales.

"El Capi" estalla por polémico vestuario de Roger González

Luego que "El Capi" emitiera su polémico comentario, Roger González soltó la carcajada y el auditorio de "Venga la Alegría" comenzó a reaccionar en consecuencia: " El mejor momento del día jajajajaja", "Hayyy ame a Roger, merecía calificación perfecta", "Genial", "Roger el mejor", "No canto ni maaas.....pero me gustó el show" y "Muy bien Roger , me hiciste reír"; fueron solo algunos de los mensajes que los usuarios compartieron en las redes sociales del programa.

"Los Reyes Del Playback" es el nuevo reality que la producción de "VLA" ha incorporado al matutino y con el cual ya ha vuelto a conquistar a su audiencia tras la conclusión de la primera temporada de "Quiero Cantar", en donde también pudimos ver a algunos de los conductores como participantes y jueces.

No hay duda que con esta presentación Roger González se ha posicionado como uno de los favoritos y el apoyo del público ya es evidente, y aunque hay quienes extrañan ver a "El Capi" participando en el concurso, quien ahora se desempeña como juez, no deja de generar polémica y divertidos momentos con sus opiniones e indirectas.

