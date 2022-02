¡Hay tiro en "VLA"! Querida conductora manda fuerte indirecta a compañera: "Díganme lo que quieran"

Este jueves fue una jornada de polémicas, enojos, regaños e indirectas en el foro de "Venga la Alegría", en donde los ánimos se encendieron y al calor de la competencia todo mundo quiso dar su opinión y dejar claras sus posturas respecto a lo que estaba ocurriendo en el set del famoso matutino de TV Azteca.

Todo comenzó con la presentación de Laura G en el reality "Los Reyes del Playback", cuando caracterizada de Thalía interpretó el tema “Amarillo Azul”, sin embargo, su presentación fue considerada como desastrosa por parte de los tres jueces del concurso; "El Capi" Pérez, Curvy Zelma y Samia.

Esto provocó que la popular conductora estallara y se fuera contra los jueces: "Me gustaría que el jurado... no sabemos qué quieren, piden comedia pero piden historias, pero no es un show de imitación, pónganse de acuerdo como jurado qué van a calificar para que nosotros como participantes podamos darle gusto", declaró durante la transmisión.

"Díganme lo que quieran": Flor Rubio

Con los ánimos encendidos en el escenario de "Los Reyes del Playback", Horacio Villalobos, conductor del segmento, trató de tranquilizar a todos y dio paso a los siguientes participantes. Uno a uno se fueron presentando y escucharon las evaluaciones y críticas por parte del jurado.

Fue entonces cuando tocó el turno a Flor Rubio, quien realizó un show que fue aplaudido por todos los jueces; la conductora de VLA interpretó el tema “Y yo sigo aquí” de Paulina Rubio, con el cual sorprendió al público. Tras las felicitaciones del jurado y una vez que recibió sus calificaciones, Flor Rubio pareció enviar una fuerte indirecta a otra de sus compañeras de concurso.

"Yo soy de las que no me enojo, díganme lo que quieran", declaró sonriente. Enseguida habló del esfuerzo que significa para ella preparar cada presentación para "Los Reyes del Playback": "Son muchas horas de trabajo atrás, yo sé las horas que le invertí pero entiendo lo que me están diciendo".

En respuesta a sus declaraciones, Curvy Zelma la motivó a seguir creciendo en el reality show: "Qué bueno que dijiste que tú has metido tu mano, porque otros compañeros no se han implicado en sus presentaciones. Te quiero ver rockera, quiero ver eso, porque a veces nos quedamos en una zona en donde no sabemos más qué hacer, que tal que te salgas de esta parte y nos muestres a una Flor irreconocible", destacó.

Finalmente, tras una semana de presentaciones, la primera del reality, se dieron a conocer los participantes que deberán defender su lugar este viernes para no ser expulsados de la competencia. Ellos son Erika González, Tábata Jalil, Roger González y Ricardo Casares.

