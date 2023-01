Ella es Jutta Leerdam, la patinadora de velocidad que enamora en redes

Jutta Leerdam, quien ha sido considerada la "patinadora de velocidad más guapa del mundo", se volvió tendencia recientemente por asegurar que uno de los secretos que usó para coronarse como campeona en diciembre de 2022 fue “utilizar la grasa corporal extra” que tenía. Leerdam participó en la Copa del Mundo de Patinaje de Velocidad de la ISU celebrada en Calgary, Canadá, a mediados del mes pasado y hace dos días se coronó como campeona europea.

Es muy popular en redes sociales. Foto: Especial.

La estrella de Países ganó el oro en la prueba de mil metros, en su cuarto primer puesto consecutivo y fue una vez más quien acaparó todas las miradas al asegurarse la victoria completando el trazado en menos de un minuto y 13 segundos. Tras su reciente título mundial, la patinadora de 23 años ha revelado los extraños secretos de su éxito.

¿Cómo logra ser tan ganadora?

En una entrevista para un medio de su país, Leerdam dijo: "Me he vuelto más fuerte y más pesada. Ahora uso esa grasa extra como fuente de energía y fuerza", aseguró y agregó que aunque salió avante, la carrera no fue perfecta.

Muchos la siguen tanto por su belleza como por su talento deportivo. Foto: Especial.

"Al principio me equivoqué en una brazada, pero al final hice 26.2 vueltas. Aunque la velocidad me vino de maravilla. Aprendo en cada carrera y no hace falta que sea perfecta, sobre todo si ganas por un margen de 0.7s… Pero quiero sacar lo mejor de mí cada vez, por supuesto", refirió, según documentó el diario Daily Star.

Suele documentar sus entrenamientos. Foto: Especial.

También es muy popular en redes sociales

Además de impresionar con su talento deportivo, Leerdam también es conocida por tener 3.4 millones de seguidores en Instagram, donde suele subir fotos de su vida, sus mejores outfits y las competencias, las cuales documenta detalladamente.

Después de un Mundial para el recuerdo, escribió: "Qué campeonato tan mágico… Un estadio lleno después de años locos sin público… Rompí mis propios récords de pista… Pff, gracias por compartir estos momentos felices conmigo!!!", dedicó para sus fans.

