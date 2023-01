La jugadora de hockey que dejó el campo de juego por OnlyFans

Mikayla Demaiter fue apodada la "estrella del hockey sobre hielo más sexy del mundo", lo cual al parecer la motivó a dejar los entrenamientos por las sesiones de fotos, ya que decidió abandonar el deporte para dedicarse a ser modelo de OnlyFans. La joven de 22 años, originaria de Ontario, Canadá, fue portera de los Bluewater Hawks en la Liga Provincial de Hockey Femenino.

La guapa modelo decidió “retirarse” en junio de 2020, cuando anunció a través de Instagram que estaba a punto de explorar un nuevo camino profesional. "Es hora de decir adiós al hockey sobre hielo… Es hora de pasar página y pasar al siguiente capítulo de mi vida, por primera vez no será mi foco número uno. Estoy ilusionada con el futuro porque todo lo que me has enseñado me permitirá triunfar", escribió, según recogió el diario Daily Star.

No ha vuelto a jugar de manera profesional

Desde entonces, Demaiter se ha convertido en modelo a tiempo completo y en una sensación de Internet y más desde que se creó su popular cuenta en OnlyFans, la cual fue lanzada en julio de 2021. De vez en cuando regala suscripciones y publica contenido casi todos los días.

En Instagram es muy popular, tiene 1.6 millones de seguidores, quienes reciben regularmente postales tomadas en una gran variedad de lugares, desde playas a bibliotecas y muchos spots más. Casi siempre presume sus mejores outfits.

Tiene un buen sentido del humor

"Podría enviar estas fotos a la NASA para que descubran su nueva estrella favorita", escribió recientemente y en otra cesación dijo: "Opciones de fotos para tu nueva pantalla de bloqueo, aunque puede que nunca quieras desbloquear el teléfono". Con palabras así suele acompañar sus publicaciones.

