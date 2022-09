Las 5 mejor vestidas de los Premios Billboard de la Música Latina 2022

Uno de los eventos más importantes de la música son los Premios Billboard 2022, donde diferentes representantes de la música latina se hicieron presentes para ser galardonados por su trabajo artístico.

Y a pesar de los cambios climáticos en Florida, el evento se logró llevar a cabo como se tenía previsto, destacando además de las emociones y ovaciones, los vestuarios que las personalidades llevaron antes y durante el evento.

Por ello en esta ocasión traemos para ti un recuento de las cinco mujeres que más se lucieron con sus vestidos en los Premios Billboard de la Música Latina 2022.

1. Ivonne Montero se luce con vestido corte sirena

La ganadora de "La Casa de los Famosos 2" se lució como toda una reina de belleza con un carismático vestido entallado en tono nude, el cual además de resaltar su figura, la hizo convertirse en una de las mujeres mejor vestidas de la noche.

Su vestido brillante lleno de detalles en pedrería hizo que los reflectores posaran su mirada en ella y en su outfit corte sirena con el cual demostró que la elegancia y la sensualidad no están peleados de ninguna manera.

2. TINI y el vestido de princesa con el que cantó en su performance

Una de las cantantes que se lució en su presentación en los los Premios Billboard de la Música Latina 2022 fue Tini, quien además de haber llevado un moderno vestido plastificado durante la alfombra roja del evento, lució todos sus encantos con un vestido asimétrico perfecto para su perfomance.

De hecho, el tono rosado de su esponjado vestido combinó a la perfección con el sencillo que presentó esta noche durante la premiación donde diversos representantes de la música latina se dieron cita.

3. Kate del Castillo se luce con look sensual y elegante en los Premios Billoard 2022

"La Reina del Sur" nunca pierde el estilo, prueba de ella son los icónicos vestidos con los que suele presentarse en los exclusivos eventos de Telemundo, tal y como el outfit que lució esta noche durante la premiación dedicada a la música latina.

Además de tener unas delicadas hombreras, el vestido de Kate del Castillo cuenta con una abertura a la altura del abdomen que da un toque sexy a su look, el cual termina en volverse un deleite para la mirada al unirse con otra abertura que muestra una de las sensuales piernas de la mexicana.

Con este vestido Kate dejó ver su escultural silueta | IG: billboard

4. Premios Billboard 2022: Emilia Mernes se lució con este look de transparencias

No siempre los looks con transparencias son un acierto en eventos de gala, pero en esta ocasión, la bella compositora y modelo argentina supo cómo llevar esta tendencia de una manera elegante y glamurosa, pues al incluir exquisitos detalles en pedrería su look se vio favorecido por el corte del vestido.

Además, al no ser un outfit extremadamente ceñido al cuerpo, Emilia Mernes gozó de comodidad y sofisticación durante los Premios Billboard 2022.

Con este look Emilia Mernes destacó por su sensualidad | Twitter: @EonlineLatino

5. Becky G se convierte en la reina de los Premios Billoard 2022

Una reggaetonera que no podía faltar en este recuento es la talentosa Becky G, quien haciendo uso de su sentido de la moda se robó las miradas durante la red carpet de los Premios Billboard de la Música Latina 2022.

El atuendo elegido por la representante del género urbano se centra en un moderno vestido verde limón, el cual además de contar con atrevidas aberturas, tiene un corte fuera de serie, mismo que permite que se aprecien las curvas de Becky G de una manera muy sensual y original.

Becky G lució como toda una princesa con este impactante vestido verde limón | @BillboardArg

