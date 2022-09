VIDEO | Esta es la miniserie de HBO MAX en la que participa Kate del Castillo y otras latinas famosas

En Miami, cuatro mujeres deciden dejar a un lado su enemistad para sobrevivir a distintos retos: el primero, estar alejadas de sus maridos que fueron enviados a prisión y el segundo, una horda de asesinos dispuestos a acabar con ellas. Así inicia Armas de Mujer, una nueva serie con Kate del Castillo y Roselyn Sánchez.

La serie Armas de Mujer que se estrena en HBO Max el 29 de septiembre, es una producción hecha por latinos para el mundo. De acuerdo con Marcos Santana, productor ejecutivo de la serie, Armas de mujer “es la serie más grande que se ha hecho en términos de producción en Miami”.

historia de cuatro mujeres en la serie Foto: Especial

“En ocho episodios quise mostrar un Miami diferente, distinto al que te encuentras en todas las producciones, nos salimos de Ocean Drive. Nos queríamos salir del estereotipo, hasta la decisión de cómo musicalizarla fue de una forma diferente”, señaló.

Ritmo y personalidades latinas

Otro de los temas importantes en la serie, es la música. No porque fuera latina debía tener ritmos como la salsa, el reguetón o la bachata. Juan Carlos Enríquez, el musicalizador, afirma que su departamento tenía la misión de hacer juego con las personalidades de los personajes.

“Quise darle una vibra a la música igual a la de los personajes, la historia nos daba la pauta para hacer una música más juguetona, el tono de la serie lo permitía. Grabamos con una orquesta de 30 personas en Macedonia que le agregaron mucha energía y profundidad a la música”, contó.

Todo sucede en la ciudad de Miami Foto: Especial

¿De qué trata "Armas de mujer"?

Armas de mujer narra la historia de cuatro mujeres quienes tras un evento imprevisible, deben unir fuerzas para salir adelante. A pesar de su enemistad, ahora tienen un secreto y un objetivo en común.

“Las diferencias hacen que la gente se una, porque queremos saber más de los demás, de lo que no sabemos, de lo que no actuamos, de lo que no somos” expresó Kate del Castillo quien añadió que es la primera vez que se une a este tipo de géneros donde hay tintes de comedia. “Es un género diferente a lo que hemos hecho, la comedia oscura, el dramedy, y me encanta la comedia, creo que estamos en un momento en que queremos comedia”, finalizó.

SIGUE LEYENDO

La escalofriante película para ver hoy en HBO Max que te hará pensar en la inseguridad que viven las personas

Tráiler: La película de drama en HBO Max que te hará pensar en tu juventud

La película en HBO Max que te pondrá la piel de gallina; sólo apta para adultos valientes

DRV