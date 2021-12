Roselyn Sánchez será la anfitriona en la primera transmisión en español de Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve

La actriz y cantante Roselyn Sánchez está por cerrar el 2021 como anfitriona en uno de los eventos más importantes y vistos año tras año, pues recién se confirmó que estará a cargo de presentar la primera transmisión en español del popular especial de fin de año Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve.

El evento es transmitido por la cadena ABC de Estados Unidos y su principal sede es Times Square, en Nueva York; sin embargo, también se suman otros lugares como Nueva Orleans y Los Ángeles. Mientras que este 2021 por primera vez se sumará un país de habla hispana.

Se trata de Puerto Rico, cuna de decenas de artistas que han impactado al mundo entero con su talento. Tal es el caso de la actriz Roselyn Sánchez, quien será la anfitriona del evento histórico que para dar la bienvenida al 2022 expandió sus fronteras.

En entrevista para El Heraldo de México, la protagonista de “Fantasy Island” confesó que formar parte del evento y el poder presentar a cantantes como Daddy Yankee es “una manera super especial de acabar el año”. Además, de que se siente “honrada” por haber sido considerada para la primera transmisión en un idioma extranjero.

(Foto: Cortesía)

La recién estrenada como presentadora de los Latin Grammys, expresó sobre esta nueva oportunidad: “Espero hacer un trabajo fabuloso y que Dios esté conmigo, con mis ángeles ahí y me hagan brillar y que la gente goce conmigo”.

Roselyn, quien suma mas de 25 años de trayectoria en Estados Unidos, aseguró que la oportunidad fue toda una sorpresa, ya que en este especial de año nuevo participan famosos como Ryan Seacrest, quien ha presentado el evento en 17 ocasiones.

“Lo van a hacer en Puerto Rico. Yo dije ‘wow, qué increíble’. Me acuerdo que de chiquita yo me crie en la isla con mis papás viendo la bola de Times Square bajar en el conteo. El tener ahora la oportunidad de ser parte de este super especial y que sea en mi país, estar con mi familia y la primera vez que se hace en español, y que me haya tocado a mí, ha sido de verdad una sorpresa super agradable y una manera super especial de acabar el año”, expresó.

La puertorriqueña agregó que además de ser una gran oportunidad en su lista de proyectos, también lo es para su país. Pues el haber sido seleccionado para la transmisión es “un gran triunfo” para Puerto Rico. Asimismo, expresó que el especial de año nuevo llega en un momento perfecto pues la isla se ha visto afectada por desastres como el paso de los huracanes Irma y María ambos en 2017, además de la pandemia de COVID-19. Por lo que el Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve les abrirá las puertas como nación.

(Foto: @roselyn_sanchez)

La famosa aseguró que su país necesita del turismo y “que la gente nos visite”, por lo que este importante evento es la oportunidad perfecta para que el mundo entero “voltee a ver nuestra cultura, nuestra música, Dady Yankee, nuestra cocina”. En ese tenor, afirmó que los puertorriqueños “estamos super agradecidos por la oportunidad, la gente está muy contenta, tiene mucha expectativa de cómo va a quedar y va a haber muchas sorpresas”.

Previamente ABC y MRC Live & Alternative anunciaron que el Dick Clark’s New Year's Rockin’ Eve "contará con la superestrella del reggaetón y nativo de San Juan, Daddy Yankee en la celebración para brindar una actuación espectacular en la ciudad natal”.

Sobre ello, Sánchez confesó que es una gran admiradora del reguetonero, de quien aseguró que “en tarima él es un monstruo y la gente lo quiere mucho, así que yo pienso que va a ser un gran show”.

(Foto: Cortesía)

Roselyn Sánchez habla de sus proyectos de 2022

Durante su conversación con El Heraldo de México, la actriz adelantó un poco de lo que se viene para el 2022. Pues regresará a Puerto Rico de febrero a junio para grabar la segunda temporada de la exitosa serie de Fox "Fantasy Island", en la que da vida a "Elena Roarke".

La famosa destacó sobre la serie que antes “no sabía que el personaje principal iba a ser una mujer, no sabía que el personaje tan exquisitamente hecho por Ricardo Montalbán iba a ser ahora una mujer y que me dieran a mí la oportunidad… cuando me la ofrecieron para mí fue como ‘qué responsabilidad tan grande’, pero qué chevere”.

Detalló que le encanta su personaje, a quien “cada vez la descubro más, cada vez me la gozo más”, eso sin mencionar la libertad de darle su propio “sabor”.

“En esta segunda temporada me dijeron que quieren que traiga mucha comedia, así que eso me tiene muy ilusionada porque me encanta hacer comedia. Ha sido un regalo que Dios me dio muy lindo en mi vida”, dijo.

(Foto: @roselyn_sanchez)

Por otro lado, Roselyn Sánchez reveló que visitará México “por mes y medio para (grabar) una película que estoy produciendo con mi esposo (Eric Winter) para Netfix”. Además, continuará con su podcast “He said, ella dijo”. La actriz de “Entrenando a papá”, advirtió que “el 2022 se vislumbra super bonito con mucho trabajo, con mucha prosperidad, tengo que mantenerme saludable para hacerlo todo”.

¿Dónde ver la primera transmisión en español de Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve?

Las festividades de año nuevo Rockin' Eve se realizarán en el Centro de Convenciones de Puerto Rico y el DISTRITO T-Mobile.

La transmisión será en vivo el viernes 31 de diciembre en la cadena ABC a partir de las 20:00 horas.

Además de Roselyn Sánchez, la lista de anfitriones incluye a Ryan Seacrest, en Times Square; la copresentadora, por primera vez, Liza Koshy; Ciara al frente de la fiesta de Los Ángeles; Billy Porter de Nueva Orleans, y el corresponsal de POWERBALL Jessie James Decker.

