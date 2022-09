Brad Pitt se olvida por un rato de la actuación y ahora se dedica a esto para sobrevivir

A sus 58 años, Brad Pitt se ha consolidado como uno de los actores más populares en la historia de Hollywood gracias al incuestionable talento que ha derrochado en producciones como "Troya", "El club de la pelea" y "Guerra mundial Z", trabajo que le ha valido ser nominado cuatro veces a los Premios Oscar, como productor en 2013 y como mejor actor de reparto en 2020.

Sin embargo, ahora el exesposo de Angelina Jolie ha llamado la atención debido a que decidió emprender su trabajo de manera profesional en una nueva disciplina en la que quizá nunca nos hubiéramos imaginado que el estadounidense tenía interés, se trata de la escultura.

Brad Pitt emprende su carrera como escultor

Así es, Brad Pitt ahora ha emprendido su trayectoria de manera profesional como escultor y su debut lo hizo en una muestra colectiva dentro del Museo de Arte Sara Hildén en Tampere, Finlandia, donde las creaciones plásticas de William Bradley Pitt pueden ser apreciadas al lado de las del músico australiano Nick Cave y el artista Thomas Houseago.

A la izquierda de la imagen Brad Pitt en la inauguración de "We". Foto IG: Sara Hildén Art Museum

Es así como la estrella de cine y estos dos creadores han decidido unir su talento en una curaduría igual dentro de la exposición “We”, o por su título en español “Nosotros” misma que está disponible para el público en Finlandia hasta el 15 de enero de 2023.

Tras la inauguración de esta exposición, los reflectores no solo dentro del gremio escultórico han volteado a ver dicho trabajo, sino que también la prensa internacional ha puesto sus miradas hacia esta presentación plástica debido a que en ella se muestra la versatilidad de Brad Pitt, quien ha demostrado además de ser bueno para transmitir emociones a través de la actuación también con sus manos logra hacer una gran revelación artística.

Una exposición artística en Finlandia

Entre las nueve obras que Pitt presentó hay una estructura en forma de casa, la cual está hecha con silicona transparente y tiene marcas de disparos, además de que también en “We” se muestra la primera escultura del nominado al Oscar, la cual creó en 2017 y tituló “House Go Go”, se trata de una casa de 45 cm realizada con corteza de árbol y unida con cinta adhesiva.

Una de las obras más grandes que se exhiben aquí es precisamente una del histrión estadounidense, se trata de una caja de bronce del tamaño de un ataúd, la cual muestra en 3D manos, pies y rostros que intentan salir de la estructura, misma que está bañada en yeso y cuelga de la pared, el protagonista de “Sr y Sra Smith” tituló a esta escultura "Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time".

