Brad Pitt: ¿Qué deben hacer los actores para poder trabajar a su lado?

Brad Pitt es uno de los actores más cotizados de Hollywood y su destacada trayectoria lo ha llevado a crear una serie de condiciones que deben cumplir sus compañeros de escena para volver a trabajar con él, pues de lo contrario llegarían directo a su "lista negra".

El ganador del Oscar como Mejor Actor de Reparto por "Once Upon a Time In Hollywood" tiene claro lo que desea para cada proyecto y, por ello, en cada uno toma nota de los actores y actrices con los que comparte escena para saber si los colocará en la lista de "buenos" o "malos".

Lo anterior no se trata de un rumor, pues el actor Aarton Taylor-Johnson quien es parte del elenco de “Tren Bala” junto a Brad Pitt lo reveló en entrevista para Variety, aunque aclaró que no se trata de algo negativo ya que el objetivo de hacer la misteriosa lista es trabajar en un ambiente sano y tranquilo.

Brad Pitt elige con quién trabajar y con quién no. Foto: Instagram @bradpittofflcial

“Él sólo quiere traer luz y alegría al mundo y estar rodeado de personas que están allí para pasar un buen rato. Trabajas con muchos actores y después de un tiempo empiezas a tomar notas: ‘Definitivamente no voy a trabajar con esta persona nunca más’”, dijo el actor.

"Lista negra" de Brad Pitt

Aunque Brad Pitt no ha revelado detalles de la famosa lista, es posible saber con qué celebridades y estrellas de Hollywood no volvería a trabajar, así como aquellos con los que tiene una gran amistad entre los que se encuentra la actriz Sandra Bullock que también participa en la película “Tren Bala”.

“Sandy es una vieja amiga. Es una persona intransigente a la que podría pedir favores a lo largo de los años, y lo he hecho muchas veces, y siempre está ahí”, señaló el actor durante una entrevista.

George Clooney, Julia Roberts y Cate Blanchett serían parte de la lista “de buenos” de Brad Pitt ya que ha trabajado con ellos en más de un proyecto, así es como se pueden deducir más nombres de la lista a la que el actor seguiría sumando nombres.

Sandra Bullock es una gran amiga de Brad Pitt. Foto: Instagram @sandrabullock_ig

